Historie MS: Senzační triumfy Uruguaye, na druhé straně státní smutek i sebevraždy

Cenu Josefa Vavrouška za výjimečný počin pro životní prostředí dnes v Senátu převzala starostka brněnské městské části Nový Lískovec Jana Drápalová (Zelení). Ocenění za dlouhodobý přínos získal kybernetik Jiří Dlouhý, v kategorii pro mladé porotci udělili ceny novinářce a aktivistce Kristině Klosové a youtuberkám Anně a Elišce Víravovým.

Drápalovou porota ocenila za její snahu o proměnu panelového sídliště v ekologicky odpovědnou městskou část. Dlouhý cenu získal za práci pro univerzitní Centrum pro otázky životního prostředí. Ocenění mu předal někdejší ministr životního prostředí Bedřich Moldan, který přitom vyzdvihl i Dlouhého práci pro Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, kterou oceněný založil spolu s Vavrouškem.

V nově vytvořené kategorii Ekozásek roku, která je určená pro lidi do 33 let, získala ocenění in memoriam Klosová, která se podílela na vzniku protiuhelné aktivistické skupiny Limity jsme my. Kromě ní porota ocenila i sestry Víravovy, kterým je 13 a 15 let a společně vytvářejí osvětová videa, v nichž vrstevníkům radí, jak omezit plýtvání nebo si užít prázdniny ekologickým způsobem.

Cenu Josefa Vavrouška uděluje Nadace Partnerství od roku 1996. Ocenění má podobu skleněné plastiky od výtvarníka Vladimíra Kleina, je s ním spojená odměna 20 000 korun. Cena vznikla podle českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který patřil k protagonistům konceptu trvale udržitelného rozvoje.