Neuvěřitelné, kolik bylo v Plzni ukrajinských fanoušků, divil se debutant Havel

Obránce Milan Havel si v přípravném utkání s Ukrajinou odbyl premiéru v české fotbalové reprezentaci. Navíc se tak stalo v Plzni, za niž nastupuje. Na domovském stadionu ho zaskočil počet ukrajinských fanoušků.

První nominaci do národního týmu se dostal i vinou početné marodky. Po utkání s Ukrajinou, které skončilo 1:1, nechtěl spekulovat, jak svou budoucnost v reprezentaci vidí.

"Jsem rád, že jsem se do nároďáku mohl podívat. Je to určitě splněný sen. Jsem rád za šanci, že jsme si mohl kopnout. Teď přepínám zase na klub. Budu v něm chtít podávat co nejlepší výkony a uvidíme, jestli to pak bude stačit na repre nebo ne," řekl Havel v on-line rozhovoru s novináři.

Na zápas dorazilo 5231 diváků. "Abych řekl pravdu, ze hřiště jsem fanoušky nevnímal. Když jsem si ale ve druhé půli sedl na tribunu a viděl, kolik Ukrajinců tleská, tak to bylo až neuvěřitelné, kolik jich tady bylo. Vypadalo to, že jich je víc než Čechů," uvedl sedmadvacetiletý odchovanec pražských Bohemians 1905.

Hosty poslal ve 27. minutě do vedení Viktor Kornijenko, na konci třetí minuty nastavení srovnal střídající Matěj Vydra. "Nakonec je remíza zasloužená. Vytvořili jsme si víc než Ukrajina a nezasloužili si prohrát," prohlásil Havel.

Trenér Jaroslav Šilhavý udělal hned sedm změn v základní sestavě oproti nedělnímu utkání v Belgii v kvalifikaci o mistrovství světa 2022. Havel nastoupil od začátku, do druhého poločasu ho nahradil Aleš Matějů.

"Je pravda, že v sestavě bylo více změn. S kluky se docela dobře známe. Něco jsme si ukázali na tréninku. V některých situacích to nebylo úplně ono, nebyl čas se sehrát. O tom nároďák trošku je. Občas to tak přijde, že je více změn. Jsme profesionálové a tady s tím určitě nemáme problém," konstatoval Havel.

Další kvalifikační soupeř Česka Wales ztratil dnešní nečekanou remízou 0:0 s Estonskem, ale bodově se dotáhl na národní tým ve skupině E, navíc odehrál o zápas méně. Osmého října se představí v pražském Edenu.

"Remíza Walesu je pro nás super. Říjnový sraz bude určitě klíčový, musíme ty dva zápasy (s Walesem a Běloruskem) zvládnout. I když víme, že máme velkou šanci na baráž, tak budeme chtít udělat i druhé místo v kvalifikaci," podotkl rodák z Benešova.