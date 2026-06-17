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Sport

Gólové monstrum šlape i na šampionátu. Černého koně postrčilo k vítězství

Sport,ČTK

Fotbalisté Norska v úvodním utkání na mistrovství světa porazili 4:1 Irák. Zápas v Bostonu rozhodl dvěma góly hvězdný kanonýr Erling Haaland.

FIFA World Cup 2026 - Group I - Iraq v Norway
Norský útočník Erling Haaland otevírá skóre utkání s Irákem na MS 2026Foto: REUTERS
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Favorizovaní Norové, označovaní za černého koně turnaje, se v úvodu ztěžka prosazovali přes aktivní obranu soupeře, ovšem v 29. minutě udeřila jejich největší hvězda. Wolfeho střílený centr z levé strany si našel na zadní tyči Haaland a ve skluzu zakončil.

Seveřané oslavili gól na mistrovství světa poprvé od své poslední účasti v roce 1998. Iráčané, kteří se dnes představili na elitním turnaji dokonce po 40 letech, se dočkali o deset minut později. Husajn si naběhl před bránu na Ammárího centr a přesnou hlavičkou vyrovnal.

Stav 1:1 vydržel pouze čtyři minuty. Brankář Hasan v malém vápně tak dlouho čekal na pomalou "malou domů" od Tahsína, až se k němu přiblížil napadající Haaland a srazil jeho odkop do sítě. Pětadvacetiletý útočník potvrdil, že je gólovým monstrem, zaznamenal 57. gól v 51. reprezentačním utkání.

Irák měl v nastavení hned tři velké šance na další vyrovnávací branku. Bájišovu střelu ovšem na poslední chvíli zblokoval Wolfe, následně Hamádí neproměnil samostatný únik na brankáře Nylanda a Hášimově ráně zpoza vápna chybělo pár centimetrů.

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Nevyužité příležitosti mohly asijský celek mrzet, ve druhém poločase už nebyl v ofenzivě nebezpečný. V 76. minutě se navíc Östigaard prosadil hlavou po rohovém kopu.

Vzápětí mohl Haaland vstřelit první hattrick turnaje v USA, Kanadě a Mexiku, tváří v tvář ho však vychytal brankář Hasan.

Skóre tak uzavřel v šesté minutě nastavení střelec iráckého gólu Husajn, od něhož se odrazila do sítě Haalandova zpětná hlavička.

Irák, za který odehrál celý zápas levý bek Viktorie Plzeň Doski, prohrál i čtvrtý zápas na světovém šampionátu.

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Mistrovství světa ve fotbale, skupina I (Boston):

Irák - Norsko 1:4 (1:2)

Branky: 39. Husajn - 29. a 43. Haaland, 76. Östigaard, 90.+6 vlastní Husajn. Rozhodčí: Atcho - Ditsoga, Abeigne (všichni Gab.) - Pacheco (video, Mex.). ŽK: Tahsín (Irák). Diváci: 63.106.

Irák: Hasan - H. Alí (73. Saadún), Tahsín, Hášim, Doski - Bájiš (78. M. Alí), Ammárí, Ismáíl (59. Ikbál), Džásim (73. Kásim) - Husajn, Hamádí (59. Fardží). Trenér: Arnold.

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Norsko: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe (73. Östigaard) - Ödegaard (81. Berg), Berge, Aursnes (73. Thorstvedt) - Sörloth (73. Bobb), Haaland, Nusa (73. Schjelderup). Trenér: Solbakken.

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