Ghaně stačil jediný gól, slavil i útočník Plzně. Kolumbie si poradila s nováčkem

Fotbalisté Ghany porazili ve skupině L mistrovství světa Panamu 1:0 gólem v nastavení. Ve skupině K zdolala Kolumbie 3:1 Uzbekistán, nováčka na turnaji.
Ghana je už popáté na závěrečném turnaji, dvakrát dokázala ze skupiny postoupit a v roce 2010 vypadla až ve čtvrtfinále s Uruguayí na penalty.
Kvalifikací prošla bez problémů, ale pak překvapivě nepostoupila na lednové mistrovství Afriky v Maroku a nevyhrála ani jeden ze sedmi přípravných zápasů.
Trenér Carlos Queiroz, který mužstvo převzal pouhé dva měsíce před startem turnaje, ale dnes čekání na vítězství ukončil.
Třiasedmdesátiletý portugalský světoběžník, pro něhož je Ghana už devátou zemí, je na pátém šampionátu.
S Portugalskem v roce 2010 a s Íránem na třech dalších turnajích žádnou díru do světa neudělal a ani v Torontu to dlouho nevypadalo na důvod k oslavám.
Středoamerický soupeř byl v prvním poločase jasně lepší a moc nechybělo, aby vstřelil nejrychlejší gól na šampionátu.
Už ve 2. minutě totiž zakončil Waterman z voleje rychlou kombinaci a ghanský brankář Ati-Zigi si připsal první úspěšný zákrok. V akci byl mnohem častěji než jeho panamský protějšek Mosquera.
Po půlhodině se tlačil do šance Martínez a dánský trenér Thomas Christiansen, který vede Panamu už šest let, se marně dožadoval penalty.
Ati-Zigi se při jednom vzdušném souboji zranil a do druhého poločasu ho nahradil Asare, jediný hráč z ghanské ligy, protože Queiroz skládá tým téměř výhradně z fotbalistů působících v Evropě.
Dnes mu chyběl záložník Villarrealu Partey, který zůstal na základně týmu v Bostonu. Nedostal totiž kanadské vízum, protože v Británii čelí obvinění ze znásilnění. V dalších zápasech na americké půdě ale hrát může.
Po změně stran se africký zástupce poprvé dostal k zakončení, dvěma hlavičkami na sebe upozornil stoper Adjetey. Kapitán Ayew v 65. minutě ve skluzu na míč jen těsně nedosáhl.
Panamě, která má nejvyšší věkový průměr ze všech týmů na turnaji, jako by v závěru trochu docházely síly a čtyřnásobný mistr Afriky toho využil.
Střídající Thomas-Asante utekl obraně a po jeho centru Caleb Yirenkyi rozhodl.
Pro dvacetiletého mladíka, který vyrostl v dánském Nordsjällandu, to byl teprve druhý gól v reprezentačním dresu.
Spolu s ním se na trávníku radoval i plzeňský útočník Prince Adu, který nastoupil tři minuty před koncem základní hrací doby.
Ghana je teprve druhým africkým týmem, který v úvodním kole na turnaji slavil výhru. Podobně jako Pobřeží slonoviny v duelu s Ekvádorem o ní rozhodla až těsně před koncem.
Panama i ve svém čtvrtém zápase na světové scéně vyšla naprázdno. Při premiéře před osmi lety prohrála všechny tři zápasy a mementem je pro ni šest tehdejších gólů od Anglie, s níž se brzy utká znovu. Zvláštní pozornost si určitě zaslouží Harry Kane, který tehdy zaznamenal hattrick.
Kolumbie vstoupila do utkání aktivně a proti outsiderovi si vytvořila územní převahu. Jenže najít cestu do dobře organizované obrany, sestavené italským mistrem světa z roku 2006 Fabiem Cannavarem, nebylo jednoduché. O první vážnější pokus Jihoameričanů se v 17. minutě postaral střelou z 25 metrů Arias, ale mířil těsně vedle.
Asiaté vytvořili na své polovině účinný defenzivní blok a směrem dopředu se osmělovali jen ke sporadickým brejkům, které neměly nárok na efektivní koncovku. To byl i případ pokusu Nasrullajeva, s nímž si obrana Kolumbie ve 30. minutě bez problémů poradila.
Na druhé straně mohl otevřít skóre Luis Díaz, ovšem po průniku do šestnáctky trefila hvězda Bayernu Mnichov jen tyč.
Právě Díaz našel ve 40. minutě recept na obranu Uzbekistánu. Krásným pasem z hloubi pole vysunul na hrot obránce Muňoze, který z voleje prostřelil Jusupova a otevřel skóre.
Po přestávce Uzbeci zvýšili útočné úsilí a prakticky první vážnější akci přetavili ve vyrovnávací gól. Po rychlém průniku středem hřiště a střele Šomurodova brankář Vargas míč jen vyrazil před sebe a Fajzullajev jej doklepl do sítě.
Kolumbijci si však vedení vzali brzy zpět. Puerta vyslal do brejku Diáze, který při svém premiérovém startu na světovém šampionátu prostřelil nepříliš jistého Jusupova.
Uzbekistán musel hru otevřít, což se mu lepším pohybem a aktivitou snažili Jihoameričané ztížit. Asiaté si v závěru vytvořili několik slibnějších příležitostí. Největší z nich zahodil v 90. minutě Mozgovoj, když minul.
Razítko na výhru dali střídající kolumbijští hráči. Po centru Hernándeze se hlavou prosadil Campaz. První vzájemný souboj reprezentací obou zemí tak skončil vítězstvím finalisty jihoamerického šampionátu z roku 2024.
Kolumbie se tak dostala do čela skupiny K a bude jej hájit ve středu ráno SELČ proti Kongu. Uzbekistán se pokusí získat první body v úterý večer s Portugalskem.
Mistrovství světa ve fotbale, skupina L (Toronto):
Ghana - Panama 1:0 (0:0)
Branka: 90.+5 Yirenkyi. Rozhodčí: Rozhodčí: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všichni Švéd.) - Van Driessche (Belg.). ŽK: Yirenkyi - Blackman, Harvey. Diváci: 42.942.
Ghana: Ati-Zigi (46. Asare) - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Yirenkyi, Owusu (78. Sibo) - Semenyo, Nuamah (58. Fatawu), Sulemana (58. Thomas-Asante) - Ayew (87. Adu). Trenér: Queiroz.
Panama: Mosquera - Ramos, Córdoba, Andrade - Murillo, Harvey, Martínez (63. Londoňo), Blackman (90. Godoy) - Bárcenas, J. Rodríguez (74. Díaz) - Waterman (63. Fajardo). Trenér: Christiansen.
Mistrovství světa ve fotbale, skupina K (Mexiko City):
Uzbekistán - Kolumbie 1:3 (0:1)
Branky: 60. Fajzullajev - 40. Muňoz, 65. L. Díaz, 90.+9. Campaz. Rozhodčí: Taylor - Beswick (oba Ang.), Nunn (Ir.) - Bebek (video, Chor.). ŽK: Chusanov - Mojica. Diváci: 80 824.
Uzbekistán: Jusupov - Abdullajev, Chusanov, Ašurmatov (77. Urozov) - Nasrullajev (46. Sajfijev), Šukurov, Mozgovoj, Karimov - Urunov (46. Chamdanov), Fajzullajev (77. Amonov) - Šomurodov (90.+3 Sergejev). Trenér: Cannavaro.
Kolumbie: Vargas - Muňoz, Sánchez, Lucumí, Mojica - Lerma, Puerta (80. Rios) - Arias (90.+3. Castano), Rodríguez (72. Campaz), L. Díaz (90.+3 Gomez) - Suárez (80. C. Hernández). Trenér: Lorenzo.
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