Fukal: V národním týmu máme málo kvalitních hráčů, ostatní je strhávají do průměru

"Abychom odstavili Belgii, to by pánbůh nesměl být doma,“ říká v komentáři ke kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

I když ještě matematická možnost existuje, je zřejmé, že si Belgie první místo v naší skupině podrží a postoupí na světový šampionát přímo. Ale myslím si, že nebylo o čem polemizovat už před zahájením soubojů, Belgie patří ke světovým mančaftům, vysoko přesahuje rámec Evropy.

Byla by to velká náhoda, neskutečná shoda příznivých okolností, abychom ji odstavili. Jak se říká - pánbůh by nesměl být doma. Ale nejen my, z naší skupiny kdokoli - Wales, Bělorusko, Estonsko. Žádný z těchto týmů se jí rovnat nemůže.

Aby to vyšlo, museli bychom být kompletní, všichni zdraví a v plné formě, naopak Belgičani by museli mít mnoho absencí. A přesto by záleželo na konkrétním zápase, neboť mají široký kádr a hráče v nejlepších evropských ligách. Byla by potřeba velká souhra náhod, muselo by se všechno sejít. Přiznejme si, Belgie svou kvalitou hraje úplně jinou ligu.

Prohra tři nula je krutá. Ano, měli jsme hodně absencí, zranil se hned na začátku brankář Vaclík, velká opora týmu. To hrálo proti nám. Ale já mám přesto pocit, že se pořád něco omlouvá, hledají se důvody jinde. Já říkám jasně - máme moc málo hráčů, kteří hrají ve vyspělých evropských soutěžích, a to je znát. Je fajn, že Slavia dosáhne na evropské scéně výsledků, je to ohromné, úžasné. Stejně tak jiné české kluby. Jsou to zkušenosti.

Ale pak přijde pro hráče, jako je stoper Kaša, zápas s Belgií a je vidět, že nedokáže konkurovat. A do průměru spadne celý mančaft. Nevím, koho bych v našem týmu vyzdvihl. Kapitán Souček je dosti viditelný v anglické Premier League, výborně, to je kvalita. Ale potřebuje k sobě další hráče. Nebo Coufal, když je mít nebude, je průměrný. Pokud bude základ, chytnou se ostatní. Fotbal je kolektivní sport.

Jako za naší doby, kdy mužstvo táhli Němec, Nedvěd, Berger, Šmicer, Galásek, Poborský, Rosický, Ujfaluši a další. Ostatní se k nim přidali. Také chtěli hrát podobně, nechtěli být špatní, chtěli se ukázat. Vedle osobností se posouvali nahoru. To je příklad Belgie, v záři hvězd se chytají další hráči. To je ta přidaná hodnota. Hrozně bych si přál, aby reprezentanti zažívali těžší zápasy každý týden, ne aby Slavia vyhrála ligu o dvacet bodů.

Nechápu počínání anglického rozhodčího, že neudělil za faul na Vaclíka kartu. Jakoukoli, třeba modrou. Aby ukázal, že tohle ne. Lukaku si to však dovolí, protože ví, jakou má pověst, projde mu to. Naprosto nepřijatelné. Ani se nikdo nad tím nepozastaví. Přece v pravidlech je, že rozhodčí má chránit především zdraví hráčů a až potom se zajímat o výsledek. A první je navíc gólman, protože ten je v mnoha situacích nejvíc zranitelný. Opakuji: nepřijatelné!

Pro naše mužstvo to byl pochopitelně citelný zásah. Odstoupí vám brankář, na kterého bylo vždycky spolehnutí, že chytí něco navíc. To samé, jako by odstoupil Čech, Stejskal, Kouba nebo nyní na druhé straně Courtois. Najednou všichni cítí, že v zádech nemáte jistotu, na kterou jste zvyklí. Ať chcete, nebo ne, s mužstvem to zacloumá. Taková ztráta vás vykolejí.

Naši předtím porazili Bělorusko, šlo vlastně o povinné vítězství, je dobře, že máme tři body. Dopadlo to podle očekávání - udolali jsme doma Bělorusko, nic nepřivezli z Belgie. Jedeme dál, první místo ve skupině byl sen, jak se ukázalo, nedosažitelný, soustředíme se na prvotní cíl: baráž. Ani to nebude jednoduché, Wales vyhrál v Bělorusku, zase ukázal velkou sílu, individuální v podobě Garetha Baleho. Úkol je nyní jednoznačný - musíme doma porazit Wales. Nebude to však jednoduché.