Francouzský kanonýr Benzema ukončil v den 35. narozenin reprezentační kariéru

Držitel Zlatého míče Karim Benzema ukončil reprezentační kariéru. Francouzský fotbalista to oznámil v den svých 35. narozenin a jen pár hodin po konci mistrovství světa v Kataru, na kterém kvůli zranění chyběl. Obhájci titulu získali po finálové prohře s Argentinou stříbrné medaile.

ME ve fotbale 2021, Francie - Švýcarsko: Karim Benzema oslavuje gól. | Foto: Reuters

"Stálo mě to velké úsilí, ale i spoustu chyb, abych v kariéře dokázal to, co jsem dokázal. Náš společný příběh je u konce," napsal Benzema v krátké zprávě na twitteru, ke které připojil svou fotografii v dresu národního týmu.

Kanonýr Realu Madrid se do reprezentace vrátil loni v červnu po šesti letech. Z národního týmu vypadl po aféře z roku 2015, kdy kvůli podílu na vydírání bývalého spoluhráče Matthieua Valbueny dostal od soudu roční trest vězení s podmínkou. Kouč Didier Deschamps ho vzal zpět do týmu před loňským Eurem, kde Francie neuspěla a vypadla už v osmifinále.

Benzema chyběl v roce 2018 při zisku titulů mistrů světa a nakonec se neobjevil na hřišti ani v Kataru. Během tréninku v dějišti turnaje si přivodil svalové zranění a do šampionátu nezasáhl. Rozlučkou v dresu "Les Bleus" tak pro něj byl červnový duel s Chorvatskem.

Pětinásobný vítěz Ligy mistrů s Realem odehrál za reprezentaci 97 utkání a vstřelil 37 branek. S Francií dosáhl na jedinou trofej, k triumfu v loňském finále Ligy národů 2:1 nad Španělskem přispěl gólem.