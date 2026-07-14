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Sport
ŽIVĚ

Francie - Španělsko. Semifinále nabízí šlágr mezi vicemistry světa a šampiony Evropy

Sport

Sledujte online přenos ze semifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Francií a Španělskem.

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Sýrie – nálety – Francie
Sýrie – nálety – Francie
Sýrie – nálety – Francie

Tajemný balík pro Kyjev: Jaká tajemství skrývá nová pomoc z Paříže?

Ukrajinské letectvo a protivzdušná obrana se dočkají masivního posílení. Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že Kyjev obdrží v letech 2028 až 2029 moderní stíhačky Rafale. Součástí balíku je také špičkový protiletadlový systém SAMP/T NG, licenční práva na výrobu raket Aster 30, precizní bomby AASM Hammer a další ničivé střely s plochou dráhou letu SCALP-EG.

U.S. President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office at the White House in Washington
U.S. President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office at the White House in Washington
U.S. President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office at the White House in Washington

ŽIVĚ Místo placení poplatků v Hormuzu uzavřou státy Zálivu dohody s USA, uvedl Trump

Hormuzský průliv je otevřen pro veškerou lodní dopravu s výjimkou Íránu, prohlásil v úterý americký prezident Donald Trump. Namísto vybírání 20procentního poplatku z přepravovaného nákladu ze strany USA, o kterém se Trump zmiňoval v pondělí, uzavřou podle něj státy Perského zálivu se Spojenými státy „masivní“ obchodní a investiční dohody. Prezident to uvedl na své sociální síti.

FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels
FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels
FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels

Babiš o Turkově nehodě: Pokud jsou záběry pravdivé, měl by rezignovat na post zmocněnce

Pondělní nehodu poslance Motoristů Filipa Turka v centru Prahy by měla policie rychle vyšetřit, míní premiér Andrej Babiš. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Turek večer na facebooku uvedl, že nebude do rozhodnutí o viníkovi nehody vykonávat pozici zmocněnce a pokud bude označen za viníka, na post rezignuje.

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