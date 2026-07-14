Francie - Španělsko. Semifinále nabízí šlágr mezi vicemistry světa a šampiony Evropy
Sledujte online přenos ze semifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Francií a Španělskem.
ŽIVĚ Ukrajinské drony opět zaútočily na ruské rafinerie i na Sevastopol
Ukrajinské drony zaútočily v noci na úterý na petrochemický závod ve městě Salavat v Baškirsku, přibližně 1400 kilometrů od hranic, a napadly také rafinerii na jihozápadě Ruska. Ruské síly mezitím opět udeřily střelami a drony na Kyjev.
Tajemný balík pro Kyjev: Jaká tajemství skrývá nová pomoc z Paříže?
Ukrajinské letectvo a protivzdušná obrana se dočkají masivního posílení. Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že Kyjev obdrží v letech 2028 až 2029 moderní stíhačky Rafale. Součástí balíku je také špičkový protiletadlový systém SAMP/T NG, licenční práva na výrobu raket Aster 30, precizní bomby AASM Hammer a další ničivé střely s plochou dráhou letu SCALP-EG.
ŽIVĚ Místo placení poplatků v Hormuzu uzavřou státy Zálivu dohody s USA, uvedl Trump
Hormuzský průliv je otevřen pro veškerou lodní dopravu s výjimkou Íránu, prohlásil v úterý americký prezident Donald Trump. Namísto vybírání 20procentního poplatku z přepravovaného nákladu ze strany USA, o kterém se Trump zmiňoval v pondělí, uzavřou podle něj státy Perského zálivu se Spojenými státy „masivní“ obchodní a investiční dohody. Prezident to uvedl na své sociální síti.
Babiš o Turkově nehodě: Pokud jsou záběry pravdivé, měl by rezignovat na post zmocněnce
Pondělní nehodu poslance Motoristů Filipa Turka v centru Prahy by měla policie rychle vyšetřit, míní premiér Andrej Babiš. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Turek večer na facebooku uvedl, že nebude do rozhodnutí o viníkovi nehody vykonávat pozici zmocněnce a pokud bude označen za viníka, na post rezignuje.
Bývalý pražský lídr ANO Prokop bude vysvětlovat majetek finančnímu úřadu
Ondřej Prokop, který byl lídrem ANO pro komunální volby a konec v politice ohlásil po nejasnostech v jeho majetkových přiznáních a pořizování bytů, bude muset okolnosti kolem majetku vysvětlovat finančnímu úřadu. Podnět dalo ministerstvo spravedlnosti, napsal v úterý server Seznam Zprávy (SZ).