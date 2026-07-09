Francie - Maroko. Čtvrtfinále slibuje třaskavý duel, na Mbappého spustili fanoušci pískot
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Francií a Marokem.
Hrozný šrumec, kolem mě mlha, popisovala závěr Muchová. Nechápe, jak se z něj dostala
Za výjimečný okamžik označila tenistka Karolína Muchová premiérový postup do finále Wimbledonu. Po odvráceném mečbolu, při němž si sama oddychla, vyřadila na londýnské trávě Američanku Coco Gauffovou. Porazila ji 6:2, 1:6, 7:6.
Českem prošlo slabé zemětřesení. Epicentrum bylo mezi Plzní a Příbramí
Seismické stanice v Česku dnes zaznamenaly slabý otřes země. Původní informace, která pocházela z Německa a hovořila o síle 5,5 stupně Richterovy škály, se nepotvrdila. Záchvěv byl mnohem menší. Evropsko-středozemní seismologické centrum později informaci o síle zemětřesení upřesnilo na magnitudo 1,8.
"Prostě výjimečná stavba." Zlínská budova, kterou zachvátil požár, je nenahraditelná, říká odbornice
Budova v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou ve čtvrtek zachvátil požár, byla významným příkladem průmyslové architektury a jen těžko ji lze nahradit, uvádí historička umění ze Zlínského architektonického manuálu Lucie Šmardová.
„To nechcete vědět.“ Nosková po divném konci rozesmála Londýn a dojala slovy o Muchové
Senzace je na světě. Slavný Wimbledon uvidí v sobotu ryze české finále, Karolína Muchová v něm vyzve Lindu Noskovou. Zatímco v prvním případě zvedal závěr zápasu diváky na londýnském Centre Courtu ze sedadel a způsobil frenetickou atmosféru, druhý duel končil velmi rozpačitě. Jednadvacetiletá Češka to ale publiku vynahradila autentickým a emotivním rozhovorem.