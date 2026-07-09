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Francie - Maroko. Čtvrtfinále slibuje třaskavý duel, na Mbappého spustili fanoušci pískot

Sport

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Francií a Marokem.

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zemětřesení, ilustrační
zemětřesení, ilustrační
zemětřesení, ilustrační

Českem prošlo slabé zemětřesení. Epicentrum bylo mezi Plzní a Příbramí

Seismické stanice v Česku dnes zaznamenaly slabý otřes země. Původní informace, která pocházela z Německa a hovořila o síle 5,5 stupně Richterovy škály, se nepotvrdila. Záchvěv byl mnohem menší. Evropsko-středozemní seismologické centrum později informaci o síle zemětřesení upřesnilo na magnitudo 1,8.

Wimbledon
Wimbledon
Wimbledon

„To nechcete vědět.“ Nosková po divném konci rozesmála Londýn a dojala slovy o Muchové

Senzace je na světě. Slavný Wimbledon uvidí v sobotu ryze české finále, Karolína Muchová v něm vyzve Lindu Noskovou. Zatímco v prvním případě zvedal závěr zápasu diváky na londýnském Centre Courtu ze sedadel a způsobil frenetickou atmosféru, druhý duel končil velmi rozpačitě. Jednadvacetiletá Češka to ale publiku vynahradila autentickým a emotivním rozhovorem.

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