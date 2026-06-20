Fotbalová nostalgie, která chytne za srdce. Plakáty všech MS na jednom místě

Oficiální plakáty fotbalových mistrovství světa jsou kronikou sportovní historie i proměn grafického designu. Tradice začala už při prvním šampionátu v roce 1930 a pokračuje dodnes. Každý plakát připomíná nejen pořadatelskou zemi, ale i vítěze, hvězdy turnaje a nezapomenutelné okamžiky, které psaly dějiny světového fotbalu.
ŽIVĚ Hormuzským průlivem proplulo 25 lodí, pětina obvyklého provozu, uvedla platforma
Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, uvedla v pátek specializovaná platforma AXSMarine. Podle ní je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a íránské síly, a zhruba pětinásobek denního průměru ze začátku června. Provoz je ale zhruba pětinový ve srovnání s obdobím těsně před začátkem války, kterou na konci února útokem na Írán rozpoutaly USA spolu s Izraelem.
Policie vyslechla tisíce lidí, nad motivem visí otazník. Vrah inspektorky za pár dní unikne trestu
Jen několik dní zbývá do okamžiku, než bude promlčena vražda inspektorky z Bruntálska. Její vrah pak nejspíš navždy unikne trestu. A to i kdyby se přiznal. Policie po něm neúspěšně pátrá již 20 let.
Brutalita Pogačara šokovala všechny, druhý den byl „bez nálady“. Ránu utrpěl i rival
Měsíc a půl si dal od závodění pauzu, teď už cyklistický fenomén Tadej Pogačar zase úřaduje v závěrečné přípravě před Tour de France. Etapový závod Kolem Švýcarska si podmanil hned během jeho úvodu, kdy soupeře doslova deklasoval. Na druhý den šlo závodění u Slovince trochu na vedlejší kolej.
ŽIVĚ Odstraňte zařízení, které využívá Rusko k útokům, vyzval Zelenskyj Lukašenka. Jinak to uděláme my, dodal
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek vyzval hlavu Běloruska Alexandra Lukašenka, aby odstranil zařízení, které v jeho zemi využívá ruská armáda k útokům na Ukrajinu. Zelenskyj podle agentury Reuters dodal, že Lukašenkovi by na to měl stačit týden, pokud tak neučiní, postará se o to Ukrajina.
Německo a Švýcarsko zasáhly prudké bouřky, blesky a padající větve zranily desítky lidí
Po vedrech udeřily na Německo a Švýcarsko prudké bouřky. V Rastattu na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci devět lidí, na severu země utrpělo kvůli bouři zranění 13 návštěvníků hudebního festivalu a ve Švýcarsku padající větev těžce zranila 16letou dívku. V německé spolkové zemi Porýní-Falc úřady vydaly v noci na sobotu varování před extrémními povodněmi.