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Sport

Fotbalová nostalgie, která chytne za srdce. Plakáty všech MS na jednom místě

První oficiální plakáty mistrovství světa odstartovaly tradici, která provází největší fotbalový turnaj planety už téměř sto let.
Uruguay 1930 – Plakát premiérového světového šampionátu, který ovládli domácí Uruguayci. Nejlepším střelcem byl Argentinec Guillermo Stábile s osmi góly.
Itálie 1934 – Turnaj vyhráli domácí Italové nad Československem a korunu krále střelců získal útočník pražské Sparty Oldřich Nejedlý.
Francie 1938 – Druhý titul v řadě pro Itálii. Turnaj ozdobil sedmi góly brazilský kanonýr Leônidas.
Brazílie 1950 – Legendární „Maracanazo“, kdy Uruguay šokovala domácí Brazílii ve finálové skupině a získala svůj druhý titul.
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První oficiální plakáty mistrovství světa odstartovaly tradici, která provází největší fotbalový turnaj planety už téměř sto let. |
Foto: FIFA
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Oficiální plakáty fotbalových mistrovství světa jsou kronikou sportovní historie i proměn grafického designu. Tradice začala už při prvním šampionátu v roce 1930 a pokračuje dodnes. Každý plakát připomíná nejen pořadatelskou zemi, ale i vítěze, hvězdy turnaje a nezapomenutelné okamžiky, které psaly dějiny světového fotbalu.

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