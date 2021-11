Nejdeme proti gigantům, těší po losu Součka. Jankto varuje před urostlými Švédy

Čeští fotbalisté jsou s losem březnového play off o účast na mistrovství světa 2022 v Kataru spokojení. V semifinále se představí ve Švédsku a pokud přes Seveřany projdou, narazí opět venku na lepšího z dvojice Rusko - Polsko. Reprezentanti považují šance všech týmů za vyrovnané. Oddechli si, že se vyhnuli "pavouku" C, v němž figurují poslední dva mistři Evropy Italové a Portugalci.

"S losem jsem velmi spokojený. Vyhnuli jsme se dvěma největším gigantům, což bylo důležité jak v semifinále, tak v případném finále o mistrovství světa," řekl v nahrávce pro média kapitán Tomáš Souček. "Myslím si, že jsme všichni rádi, že nás nenalosovali do 'céčka', kde jsou Itálie a Portugalsko. To by bylo extrémně složité," uvedl gólman Tomáš Vaclík.

Los považuje za "střední cestu". "Pokud máme ambici dostat se na mistrovství světa, jsou to soupeři, přes které bychom měli projít. Hrozně důležité bude, aby všichni hráči byli na březen zdraví, rozehraní a v dobré formě. Když se dokážeme v březnu přiblížit výkonům, jaké jsme podávali na mistrovství Evropy nebo na začátku kvalifikace o mistrovství světa, tak věřím, že máme v březnu šanci uspět," prohlásila dvaatřicetiletá jednička Olympiakosu Pireus.

"Švédsko je papírově slabší soupeř než Itálie a Portugalsko. Když všichni budou ve formě a zdraví, určitě je šance se na mistrovství světa probojovat. Všichni pro to uděláme maximum," podotkl záložník Michal Sadílek. "Věřím, že budeme dost připravení na to, abychom se porvali o velkou šanci dostat se na mistrovství světa. Věřím, že na tyto soupeře máme tým, abychom je porazili," doplnil Souček.

Záložník Jakub Jankto vidí šance všech týmů v "českém" pavouku za vyrovnané. "Může postoupit kdokoli. Nás to staví do nevýhody, že při případném postupu přes Švédsko dvakrát pojedeme ven. Švédové mají výborný a kompaktní tým. Skvěle brání, všichni měří metr devadesát, mají dobré individuality. Na neutrálním hřišti by to bylo 50 na 50. Takhle jsou ve výhodě, protože hrají doma," konstatoval hráč španělského Getafe.

Češi skončili ve své kvalifikační skupině o světový šampionát až na třetím místě a do play off prošli jako jeden ze dvou vítězů skupiny Ligy národů spolu s Rakouskem.