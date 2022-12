Anglie v osmifinále MS zdolala Senegal. Byli jsme nemilosrdní, liboval si Southgate

Fotbalisté Anglie v osmifinále světového šampionátu v Kataru splnili roli favorita a nad Senegalem zvítězili hladce 3:0. Úřadující vicemistři Evropy rozhodli zápas v Chúru dvěma góly na konci úvodního dějství, kdy se prosadili Jordan Henderson a poprvé na turnaji kapitán Harry Kane. V 57. minutě přidal třetí branku Bukayo Saka.

Ve čtvrtfinále výběr Albionu v sobotu změří síly s obhájci zlata z Francie.

Angličané na mistrovství světa zvládli osmifinále pošesté z osmi pokusů. Celek Albionu ani ve 22. utkání proti soupeři z Afriky neprohrál a na turnaji v Kataru si připsal druhé vítězství 3:0 po sobě. Senegal, který v únoru ovládl africký šampionát, na mistrovství světa při druhé účasti ve vyřazovacích bojích nenavázal na postup do čtvrtfinále z roku 2002.

"Naše největší šance přišly po zisku balonu, zároveň jsme byli nemilosrdní v zakončení," řekl na tiskové konferenci anglický trenér Gareth Southgate. "Zápas s Francií pro nás bude tím největším testem. Jsou to mistři světa, turnajový tým, navíc mají výjimečné individuality. Bude to velká výzva, historická rivalita mezi oběma zeměmi slibuje úžasný zápas. Budeme muset ze sebe dostat to nejlepší, co umíme," dodal.

Do základní sestavy Anglie se nedostal ofenzivní univerzál Rashford, jenž v posledním zápase skupiny zaznamenal dva góly při výhře 3:0 nad Walesem a s třemi brankami se dělí o pozici nejlepšího týmového střelce na turnaji v Kataru. Z blíže nespecifikovaných rodinných důvodů odjel domů záložník Sterling a zatím není jisté, zda se k výběru Albionu znovu připojí. Senegalcům scházel kvůli trestu za žluté karty Idrissa Gueye a na celém šampionátu postrádali klíčového útočníka Maného.

Angličané sice od začátku více drželi míč, ale v úvodu jim chyběl nápad a soupeřova obrana odolávala. Do první větší šance se dostali Senegalci. Ve 22. minutě Dia marně reklamoval, že jeho střelu ve vápně zastavil rukou jeden z obránců, odražený balon pak před Pickfordem poslal v tísni nad Ismaila Sarr.

V 31. minutě měl africký šampion ještě větší šanci. Dia se dostal až před branku a Angličany zachránil reflexivním zákrokem Pickford. Na konci 38. minuty favorit ze své první velké možnosti udeřil. Po rychlé akci si naběhl do vápna Bellingham a jeho přihrávku z první poslal do sítě Henderson. Záložník Liverpoolu v 73. reprezentačním utkání skóroval teprve potřetí.

Angličané se po vedoucí trefě uklidnili a ještě do pauzy zvýšili. Kane a Shaw se ještě neprosadili, ale v závěru dvouminutového nastavení vyrazili úřadující vicemistři Evropy do dalšího brejku a po Fodenově přihrávce Kane propálil brankáře Chelsea Édouarda Mendyho. "Měl jsem spoustu času, balon mi pěkně poskočil. Jsem útočník, takže jsem vždy rád, když dám gól," uvedl v televizním rozhovoru Kane.

Devětadvacetiletý anglický kapitán po třech asistencích na mistrovství v Kataru poprvé skóroval. Kane si na velkých turnajích připsal 11. gól a překonal dosavadního národního rekordmana Linekera. Útočník Tottenhamu dal za anglickou reprezentaci už 52 branek a jediná trefa mu chybí k vyrovnání historicky nejlepšího střelce Albionu Rooneyho.

"Prvních 30 minut bylo zajímavých. Měli jsme šance na to dát první gól, ale nepovedlo se. Angličané vyhrávali spoustu soubojů a zatlačili nás. Dostali jsme gól pět šest minut před poločasem a pak těsně před pauzou druhý, který nás srazil," uvedl senegalský trenér Aliou Cissé.

Po přestávce se pokusil oživit hru trojnásobným střídáním, ale favorit už měl utkání pod kontrolou. V 57. minutě se Angličané, kteří na šampionátu před čtyřmi lety skončili čtvrtí a na zlato z velkého turnaje čekají od mistrovství světa 1966, prosadili potřetí. Druhou asistenci zaznamenal Foden, jehož přízemní centr do vápna technicky poslal do sítě Saka. V Kataru skóroval už potřetí.

Závěr zápasu se už jen dohrával. Angličané na mistrovství světa vyrovnali své nejvyšší vítězství ve vyřazovací fázi a v Kataru potřetí za sebou neinkasovali. "Dnes večer budeme slavit, ale hrajeme vyřazovací část a musíme se připravit na další utkání. Všichni chceme hrát ty největší zápasy a není nic lepšího než hrát proti Francii. S naším nejlepším výkonem rozhodně máme šanci," uvedl Foden.

Senegal na probíhajícím turnaji po úvodní prohře s Nizozemskem porazil domácí výběr a Ekvádor, na dalšího evropského soupeře ale opět nestačil. Na světovém šampionátu teprve podruhé inkasoval tři branky v jednom utkání.

"Jsme na mistrovství světa, tady jsou ty nejlepší týmy. Senegal je v žebříčku 18. na světě, Anglie pátá. Musíme se z této porážky poučit. Uvidíme, co se stane, ale zatím zůstávám trenérem. Budoucnost ukáže," dodal Cissé.

Anglie - Senegal 3:0 (2:0)

Branky: 38. Henderson, 45.+3 Kane, 57. Saka. Rozhodčí: Barton - Morán (oba Salv.), Nesbitt (USA) - Fischer (video, Kan.). ŽK: Koulibaly (Sen.). Diváci: 65.985.

Anglie: Pickford - Walker, Stones (76. Dier), Maguire, Shaw - Rice - Saka (65. Rashford), Henderson (82. Phillips), Bellingham (76. Mount), Foden (65. Grealish) - Kane. Trenér: Southgate.

Senegal: É. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (84. Ballo-Touré) - Diatta (46. P. Sarr), Ciss (46. P. Gueye), N. Mendy, I. Sarr - Dia (72. Diédhiou), Ndiaye (46. Dieng). Trenér: A. Cissé.