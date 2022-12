Žádné remízy, penalty už před zápasem. Světový fotbal řeší formát příštího MS

Formát příštího mistrovství světa ve fotbale může přinést zásadní změny. Diskutuje se například o zrušení remíz.

Na světovém šampionátu 2026, který pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko, se objeví 48 reprezentací, tedy hned o 16 víc než letos v Kataru.

Základních skupin by mělo být dokonce dvakrát víc, konkrétně 16. Každá má místo současných čtyř týmů čítat jen tři s tím, že do play off postoupí nejlepší dva. Vyřazovací část by se tak oproti dosavadnímu modelu rozšířila o jedno kolo.

Hrát by se mělo na jedenácti amerických stadionech, třech mexických a dvou kanadských.

Možnou novinkou, o níž podle webu The Athletic fotbalová federace FIFA diskutuje, je zrušení remíz. Pokud by zápas přinesl po 90 minutách nerozhodný výsledek, kopaly by se penalty, jejichž vítěz by získal bonusový bod.

Nejde o zcela novou myšlenku, už v roce 2017 ji zmínil legendární Nizozemec Marco van Basten, který řídí technický rozvoj světového fotbalu.

"Na turnajích se tříčlennými skupinami, kde soupeříte jen proti dvěma týmům, by penalty mohly být dobrou možností," vykládal německému časopisu Sport Bild. "Takové skupiny můžou být dost těsné. Když například jeden tým uhraje v prvním zápase remízu 0:0 a pak vyhraje 1:0, hrozí, že všechna mužstva nakonec budou mít stejně bodů i gólů."

Na stole je i varianta pokutových kopů na začátku každého zápasu. Penalty na konci remízového duelu by totiž zvýšily riziko, že v posledním utkání skupiny si dva týmy rozdělí body tak, aby vyřadily ten třetí.

Celkově jde o nevýhodu tříčlenné skupiny, neboť v jejím posledním hracím dni je na programu jediný duel, ne dva souběžné jako teď v Kataru.

Přestože FIFA už skupiny se třemi mančafty schválila, v zákulisí diskutuje o změně na dvanáct skupin po čtyřech. Tento formát by snížil riziko podezřelých výsledků v závěrečném hracím dni dané skupiny. Při 48 účastnících by však čtyřčlenné skupiny mohly být příliš předvídatelné. Jak debaty o podobě příštího šampionátu dopadnou, bude známo nejdříve příští rok.