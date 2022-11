Nejdřív šok, pak čtyři góly. Francouzi proti Austrálii nedovolili senzaci

Obhájci titulu z Francie ve svém prvním zápase na MS nepřipustili senzaci. Na gól Australanů z deváté minuty odpověděli čtyřmi přesnými trefami. Dvěma góly se v dresu vítězů blýsknul Olivier Giroud.

Giroud v posledním úterním duelu na turnaji v Kataru vyrovnal 51. trefou střeleckého rekordmana francouzské reprezentace Thierry Henryho.

Obhájci zlata v úvodním vystoupení ve skupině D prohrávali po brance Craiga Goodwina, ale ještě do přestávky otočili skóre Adrien Rabiot a Giroud. V 68. minutě přidal pojistku Kylian Mbappé a skóre vzápětí uzavřel Giroud.

Francouzi porazili Austrálii ve svém zahajovací utkání na světovém šampionátu podruhé za sebou, před čtyřmi lety zvítězili 2:1. Obhájce titulu vyhrál úvodní zápas poprvé od roku 2006.

Francouzi, kteří zvítězili teprve podruhé z posledních sedmi duelů, v dalším utkání skupiny změří v sobotu síly s Dánskem. Australany čeká souboj s Tuniskem.

"Na začátku jsme byli opařeni, ale pak jsme udělali vše, co bylo potřeba. Po přestávce jsme mohli dát ještě více branek. V naší hře byla spousta dobrých věcí," uvedl pro TF1 trenér obhájců titulu Didier Deschamps.

Francie, která kvůli zranění postrádá letošního držitele Zlatého míče útočníka Benzemu, začala náporem, ale skóre překvapivě otevřeli Australané. V deváté minutě poslal centr z pravé strany Leckie, balon prošel napříč vápnem a Goodwin jej napálil pod břevno.

Připsal si druhý reprezentační gól a postaral se o zatím nejrychlejší branku šampionátu v Kataru. Při obranné akci se zranil francouzský bek Lucas Hernandez a už po 13 minutách ho vystřídal bratr Théo.

Ve 22. minutě mohli Australané šokovat favorita ještě víc, Duke povedenou střelou zpoza vápna jen těsně minul. Za pět minut bylo vyrovnáno. Na Hernandezův centr do vápna si naběhl Rabiot a hlavou překonal Ryana. Prosadil se hned při svém premiérovém startu na mistrovství světa.

Za dalších pět minut Francouzi otočili stav. Po velké chybě při australské rozehrávce vypíchl míč Rabiot a připravil snadnou pozici před odkrytou brankou pro Girouda. I ze třetí střely mezi tyče padl gól.

Ve 44. minutě mohl zvýšit Mbappé, ale velké šanci zblízka zamířil nad. Francouze to ještě do pauzy málem hodně mrzelo. Na opačné straně si totiž v šestiminutovém nastavení naskočil Irvine a od gólu při jubilejním 50. reprezentačním startu ho po hlavičce do tyče dělily centimetry.

Krátce po pauze mohl Giroud vyrovnat Henryho, akrobatické zakončení ale poslal mimo. Francouzi po změně stran kontrolovali průběh a svůj náskok pojistili. V 67. minutě ještě Behich těsně před brankovou čarou odvrátil Griezmannovu střelu, ale z další akce se už po centru z pravé strany hlavičkou s pomocí tyče prosadil Mbappé.

Hned za další tři minuty skórovali obhájci zlata počtvrté. Mbappé tentokrát nacentroval a Giroud hlavičkou zblízka nezaváhal. Útočník AC Milán 51. brankou v reprezentaci vyrovnal francouzského rekordmana Henryho a stačilo mu k tomu o osm utkání méně.

"Nakonec můžeme být se vstupem spokojeni. Začátek nebyl úplně šťastný, ale rychle jsme zareagovali a byli jsme efektivní. Nakonec jsme mohli přidat ještě více gólů. Hlavně doufám, že Lucas (Hernandez) není vážně zraněný. Tenhle zápas věnujeme jemu," uvedl Giroud.

Výběr galského kohouta na mistrovství světa poprvé zaznamenal minimálně čtyři góly ve dvou zápasech po sobě, od roku 2000 se to povedlo už jen Brazílii a Německu. Australané dohrávali v hlubokém útlumu a mohli být rádi, že neinkasovali popáté. Na světovém šampionátu prohráli pošesté z posledních sedmi duelů.

"V prvním poločase jsme hráli dobře, poté nám trochu ztěžkly nohy. Nemůžeme ale zapomínat, že jsme hráli proti obhájcům titulu. Francouzi jsou mistry světa z nějakého důvodu," poznamenal australský trenér Graham Arnold.

Mistrovství světa ve fotbale v Kataru - skupina D (Vakra):

Francie - Austrálie 4:1 (2:1)

Branky: 32. a 71. Giroud, 27. Rabiot, 68. Mbappé - 9. Goodwin. Rozhodčí: Gomes - Siwela (oba JAR), Phatsoane (Lesotho) - Fischer (video, Kan.). ŽK: Duke, Irvine, Mooy (všichni Austr.). Diváci: 40.875.

Francie: Lloris - Pavard (89. Koundé), Konaté, Upamecano, L. Hernandez (13. T. Hernandez) - Tchouaméni (77. Fofana) - Griezmann, Rabiot - Dembélé (77. Coman), Giroud (89. Thuram), Mbappé. Trenér: Deschamps.

Austrálie: Ryan - Atkinson (85. Degenek), Souttar, Rowles, Behich - Mooy - McGree (73. Mabil), Irvine (85. Baccus) - Leckie, Duke (56. Cummings), Goodwin (73. Kuol). Trenér: Arnold.