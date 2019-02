před 3 hodinami

Mezinárodní fotbalová federace FIFA odebrala Peru pořadatelství mistrovství světa hráčů do 17 let. Šampionát měla jihoamerická země hostit od 5. do 27. října, vedení světového fotbalu nyní bude hledat náhradního organizátora.

FIFA rozhodla odebrat Peruáncům turnaj na základě zjištění při opakovaných inspekčních cestách a schůzkách s představiteli tamní národní federace. Podle sdělení FIFA jihoameričtí pořadatelé nesplňují v mnoha ohledech vysoké nároky na organizaci a infrastrukturu.

