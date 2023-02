FIFA díky podzimnímu MS v Kataru vydělala rekordních 167 miliard korun

Podzimní mistrovství světa v Kataru přineslo Mezinárodní fotbalové federaci (FIFA) zisk 5,8 miliardy dolarů (128 miliard korun). Celkově, navzdory celosvětové pandemii koronaviru, vydělala organizace mezi lety 2019 a 2022 rovněž rekordních 7,568 miliardy dolarů (přes 167 miliard korun). FIFA to uvedla po dnešním zasedání.

Turnaj v Kataru se poprvé v historii konal v netradičním podzimním termínu, na přelomu listopadu a prosince. FIFA za uplynulé čtyřleté období původně očekávala o zhruba miliardu dolarů menší příjem.

"Jsou to mimořádně dobrá čísla. Dokazují sílu FIFA," uvedl její předseda Gianni Infantino. Pro období let 2023 až 2026 očekává organizace zisk 11 miliard dolarů (téměř 243 miliard korun).

Zasedání FIFA rozhodlo také o tom, že pořadatel světového šampionátu 2030 bude vybrán v září následujícího roku. Společnou kandidaturu na organizaci MS v roce 2030 podaly minulý týden Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay. O turnaj se hodlají ucházet společně také Španělsko s Portugalskem a Ukrajinou. Zájem má i Maroko, uvažuje se i o mezikontinentální kandidatuře Saúdské Arábie, Egypta a Řecka.

Nejbližší světový šampionát se uskuteční v roce 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. FIFA podle očekávání potvrdila, že všechny tři pořadatelské země se na turnaji představí automaticky. Poprvé na něm bude hrát 48 týmů, od roku 1998 jich bylo 32. Zatím nebylo rozhodnuto o podobě formátu závěrečného turnaje.

FIFA přidělila Saúdské Arábii pořadatelství nejbližšího klubového mistrovství světa, turnaj se uskuteční od 12. do 22. prosince letošního roku. V současném formátu s osmi mužstvy, sedmi kontinentálními šampiony plus celkem z pořadatelské země, by se mělo odehrát naposledy.

Další klubový šampionát by se měl uskutečnit v červnu 2025 už s 32 týmy. Dvanáct z nich by mělo být z Evropy, šest z Jižní Ameriky, po čtyřech z Asie, Afriky a z konfederace CONCACAF, která sdružuje země Severní a Střední Ameriky a Karibiku, a jeden z Oceánie.

Zbývající místo by připadlo mužstvu z hostitelské země. Turnaj by mohly hostit Spojené státy americké jakožto přípravu na MS v následujícím roce.