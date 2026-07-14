Fanoušci to nesnáší, český trenér přímo zakazuje. Proč hvězdy při penaltách „koktají“

Je to jedno z velkých témat mistrovství světa a současného fotbalu obecně. Pomalé penalty s přerušovaným rozběhem. Někteří fanoušci a trenéři je nemohou vystát. Když střelec selže, vypadá až ostudně. V Americe už to potkalo Lionela Messiho i Kyliana Mbappého. A jak takové penalty vychází statisticky?
Exekutor pokutového kopu se při rozběhu zadrhne nebo si poskočí jako koza. Proto se takové penaltě někdy říká „kozí“.
V angličtině se vžil výraz „stutter“, v překladu „koktat“, což také docela výstižně popisuje, jak penalta provedená tímto způsobem vypadá.
Už v dávné minulosti takto pokutové kopy zahrával legendární Pelé. V posledních letech je to třeba Portugalec Bruno Fernandes, zřejmě jedna z hlavních postav boomu penalt s poskočením.
Při MS v Kataru před čtyřmi lety se řešilo, zda jsou tyto penalty v souladu s pravidly.
Ano, jsou. Přerušit či zastavit rozběh je dovoleno, akorát samotný kop, tedy finální krok při rozběhu, je potřeba provést plynule.
„Nepřipadá mi to fér,“ prohlásil kdysi bývalý špičkový brankář Petr Čech. Nejen podle něj pravidla v těchto případech zvýhodňují střelce.
Navíc se proti gólmanům v posledních letech postavil i VAR. Na MS v Americe to zažil chorvatský brankář Dominik Livakovič proti anglickému kanonýrovi Harrymu Kaneovi.
Sice jeho penaltu s přerušovaným rozběhem zlikvidoval, jenže se přitom neudržel na brankové čáře, což odporuje pravidlům. Pohnul se sice o chlup, nicméně video to odhalilo a pokutový kop se opakoval. Na druhý pokus už Kane nezaváhal.
„Studuju chování brankářů a věděl jsem, že se Livakovič rád pohybuje brzy. Věděl jsem, že pokud se při rozběhu zadrhnu, existuje šance, že se pohne z čáry. Když jsem to pak viděl, byl jsem na 80 procent přesvědčen, že se penalta bude opakovat,“ popisoval Angličan.
Gólmanovi se při penaltě s přerušeným rozběhem špatně odhaduje moment, kdy střelec kopne do míče. Je vyveden ze svého rytmu a ještě se musí držet na čáře.
Na druhou stranu exekutor, který do poslední chvíle sleduje brankáře, pak musí zvládnout uklidit míč do volného prostoru, aniž by se na něj podíval.
A zdá se, že s tím mají fotbalisté na letošním šampionátu obrovské problémy.
Selhal tak Messi proti Rakousku (penaltu nedal ani proti Egyptu, ale tam se při rozběhu nezastavil), Mbappé ve čtvrtfinále a také hned několik hráčů během rozstřelu v zápase Nizozemsko - Maroko v prvním kole play off.
Nutno podotknout, že Mbappé musel na potvrzení pokutového kopu od videa naposled dlouho čekat a nervozita u střelce se v takovém případě logicky stupňuje.
Pak ale po přerušeném rozběhu poslal balon přímo na brankáře Maroka, navíc kopl do míče tak slabě, až to vypadalo vyloženě ostudně.
„Tyhle zadrhnuté rozběhy jsou v žebříčku věcí, které fotbaloví tradicionalisté na moderním fotbalu nenávidí, hodně vysoko,“ napsala ve svém textu BBC.
David Kobylík se ve studiu České televize po zmíněném rozstřelu mezi Nizozemci a Maročany přímo rozohnil. Pět z deseti střelců v něm neproměnilo.
„A u všech penalt, které neskončily gólem, byl nějaký taneček, nějaké drobení,“ kroutil hlavou bývalý záložník a mistr Evropy do 21 let.
„Moji hráči to mají zakázané. Říkám svým svěřencům, že kdo mi tam bude drobit, toho na penaltu nepustím. Můj názor je, že vás to rozhodí,“ pokračoval Kobylík, trenér třetiligové Hlubiny.
„Za nás se kopalo tak, že se borec rozbíhal z kruhu za penaltou, trefil to nártem do sítě a nebylo co řešit,“ uzavřel.
A jak vychází „koktající“ střelci penalt na probíhajícím MS statisticky? Selhání hvězd správně napovídají, že ne příliš dobře.
Podle ESPN bylo takto zahráno 22 penalt a 14 z nich bylo proměněných. To stanovuje míru úspěšnosti na necelých 64 procent.
Zbylých 38 penalt bylo provedeno s rozběhem bez zadrhnutí a 25 z nich skončilo gólem. Úspěšnost je velmi podobná - necelých 66 procent.
V celkovém souhrnu 39 proměněných penalt z 60, tedy 65 procent, což podle ESPN znamená nejnižší úspěšnost penalt na MS od roku 1938. Takže i když se brankáři leckdy cítí znevýhodněni, u penalt rostou právě jejich čísla.
Do semifinále se dostaly čtyři nejvýše postavené týmy světového žebříčku - Francie, Španělsko, Anglie a Argentina. Při jejich vyrovnanosti je dost možné, že některý ze zápasů rozhodne až penaltový rozstřel.
A bude zajímavé sledovat, jaké provedení zvolí Messi, Mbappé nebo Kane tentokrát.
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