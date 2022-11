Famózní Mbappé srazil nepříjemné Dány. Francie už má jistý postup

Francouzští fotbalisté vyhráli dnes na mistrovství světa ve skupině D v Dauhá nad Dánskem 2:1 a jako první si zajistili s předstihem účast v osmifinále.

Obhájcům titulu vystřílel druhé vítězství dvěma góly Kylian Mbappé. Na jeho první branku dokázal za sedm minut odpovědět Andreas Christensen, podruhé už Dánové nevyrovnali.

Francouzi ve středu zakončí skupinu zápasem s Tuniskem, Dánové nastoupí v paralelně hraném utkání proti Austrálii a ve hře o postup je udrží jedině vítězství.

Francouzský trenér Didier Deschamps ve srovnání s výhrou nad Austrálií vyměnil v základní sestavě tři ze čtyř defenzivních hráčů, místo si udržel jen Upamecano. Brankář Lloris, chytající na čtvrtém světovém šampionátu, nastoupil ke 141. mezistátnímu zápasu a k rekordu Liliana Thurama mu chybí jedno utkání.

Dánský kouč Kasper Hjulmand udělal po bezbrankové remíze s Tuniskem čtyři změny a mimo jiné nasadil nové útočné trio Lindström, Cornelius, Damsgaard.

Dánové také začali ofenzivněji, ale první šanci měl v 10. minutě Giroud, který dvěma góly proti Austrálii vyrovnal francouzský střelecký rekord 51 branek Thierryho Henryho. Těžil ze hry křídel Mbappého a Dembélého. Po jednom z centrů hlavičkoval Rabiot a Schmeichel vytáhl skvělý zákrok.

Ve 36. minutě si zaběhl za obranu Cornelius, který v červnu v St. Denis jako náhradník rozhodl dvěma góly během půlhodiny o výhře nad Francií v Lize národů 2:1, ale tentokrát branku netrefil.

Na začátku poslední půlhodiny si Mbappé naběhl na přihrávku Thea Hernandeze a svoji třetí šanci v zápase proměnil ve třicátý gól v reprezentaci. Vedení Francouze až příliš ukolébalo, obrana v 68. minutě poprvé zaváhala a Christensen vyrovnal. Byla to vůbec první střela Dánů mezi tři tyče.

Do té doby oboustranně opatrný zápas nabral obrátky a útoky se rychle střídaly. Francouzi měli další šance a čtyři minuty před koncem po Griezmannově centru dotlačil Mbappé stehnem míč do sítě. Byl to jeho už třetí zásah na šampionátu a v tabulce střelců dostihl Valenciu z Ekvádoru.

Francouzi Dánům oplatili dvě letošní porážky z Ligy národů a na čtvrtý pokus neoblíbeného soupeře porazili. Na minulém šampionátu v Moskvě skončil vzájemný zápas ve skupině 0:0.

Mistrovství světa ve fotbale v Kataru - skupina D (Dauhá, 974):

Francie - Dánsko 2:1 (0:0)

Branky: 61. a 86. Mpappé - 68. A. Christensen. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Koundé - A. Christensen, Cornelius, Diváci: 42.860.

Francie: Lloris - Koundé, Varane (75. Konaté), Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni - Griezmann (90.+2 Fofana), Rabiot - Dembélé (75. Coman), Giroud (63. Thuram), Mbappé. Trenér: Deschamps.

Dánsko: Schmeichel - Andersen, A. Christensen, Nelsson - Kristensen (90.+2 Bah), Eriksen, Höjbjerg, Mähle - Lindström (85. Nörgaard), Cornelius (46. Braithwaite), Damsgaard (74. Dolberg). Trenér: Hjulmand