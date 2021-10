Mistrovství světa každé dva roky? Evropské fotbalové ligy jsou proti

Domácí

Jurečka: Sobotku a Babiše jsem poznal až po volbách. To s šéfy koalice jsem si blízký

"V ODS si jsou vědomi, že by na volební vítězství nedosáhli, kdybychom do toho my i TOP 09 nešli," míní Marian Jurečka, který míří do nové vlády.