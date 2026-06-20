Euforie Švédů v troskách. Od Nizozemska schytali na MS ostudný debakl

Fotbalisté Nizozemska zvítězili 5:1 nad Švédskem a na mistrovství světa zaznamenali první výhru.
O triumf se postarali dvěma góly útočníci Brian Brobbey a Cody Gakpo, kteří se stali druhými dvougólovými střelci v jednom zápase v nizozemské historii na MS. Jedinými dosud byli Robin van Persie a Arjen Robben: podařilo se jim to proti Španělsku v roce 2014 v Brazílii. Pátou branku přidal v závěru střídající Crysencio Summerville.
Nizozemští dvougóloví střelci si porci rozdělili do dvou poločasů. Brobbey skóroval dvakrát v úvodních 17 minutách, Gakpo v první desetiminutovce druhé půle. Po hodině hry snížil za Švédy střídající Anthony Elanga.
Nizozemci uzavřou skupinovou fázi v pátek v 1:00 SELČ v Kansasu proti Tunisku. Ve stejný čas se Švédsko utká s Japonskem.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina F (Houston):
Nizozemsko - Švédsko 5:1 (2:0)
Branky: 5. a 17. Brobbey, 47. a 54. Gakpo, 89. Summerville - 59. Elanga. Rozhodčí: Oliver - Burt, Mainwaring - Gillet (video, všichni Angl.). ŽK: Gudmundsson, Ayari, Bergvall (všichni Švéd.). Diváci: 68.777.
Nizozemsko: Verbruggen - Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven - De Jong (60. Koopmeiners) - Gravenberch, Reijnders (60. Til) - Malen, Brobbey (72. Depay), Gakpo (90. Lang). Trenér: Koeman.
Švédsko: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson (55. Elanga), Nygren (55. Bergvall), Karlström (55. Zeneli), Ayari (79. Ali), Gudmundsson (90.+3 Stroud) - Gyökeres, Isak. Trenér: Potter.
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