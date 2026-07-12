Embolo stupidně zařízl Švýcarsko. Kvůli simulování šel ven, Argentina pak trestala

Fotbalisté Argentiny v posledním čtvrtfinále mistrovství světa v Americe udolali Švýcarsko 3:1 po prodloužení a dál mohou snít o obhajobě zlata.
Favorita poslal v 10. minutě do vedení Alexis Mac Allister, v polovině druhé půle srovnal Dan Ndoye. O chvíli později dostal za simulování druhou žlutou kartu švýcarský útočník Breel Embolo a přesilovku využil ve 112. minutě Julián Álvarez. Pojistku přidal v nastavení prodloužení střídající Lautaro Martínez.
Argentina neprohrála ani osmý vzájemný duel a neporazitelnost na světových šampionátech protáhla na 12 zápasů. Výběr okolo kapitána Lionela Messiho, který poprvé na probíhajícím turnaji neskóroval, se v semifinále ve středu utká s Anglií. Švýcarsko na premiérový postup mezi nejlepší čtyřku nedosáhlo.
Outsider proti Argentině vyrukoval odvážně, v 10. minutě ale neubránil rohový kop. Messi nacentroval do vápna a Mac Allister hlavičkou na zadní tyč překonal Kobela. Záložník Liverpoolu premiérově skóroval na probíhajícím turnaji. Messi, který jako první hráč nastoupil do 15. zápasu ve vyřazovací fázi mistrovství světa, si na šampionátech připsal desátou asistenci.
Švýcaři na turnaji v Americe poprvé prohrávali. V úvodním dějství pak překvapivě více drželi míč, argentinskou obranu ale jen těžko překonávali. Po půlhodině hry se po zaváhání v soupeřově obraně dostal do náznaku šance Embolo, gólman Martínez ale dobře vyběhl a odvrátil balon.
Argentinci začali hrát stále pasivněji a v polovině druhého dějství je stihl trest. Brankář Martínez ještě vytáhl Ndoyeho hlavičku, v 67. minutě si však stejný hráč narazil s Rodriguezem a z úhlu srovnal. Křídelník Nottinghamu se prosadil ve vyřazovací fázi podruhé.
Švýcaři dostali favorita pod tlak, pak jim však výrazně uškodil Embolo. Po údajném faulu na něj sice nejprve Paredes inkasoval žlutou kartu, portugalský sudí ale po zásahu od videa a přezkoumání situace odhalil, že útočník pád nasimuloval a po druhém napomínání v zápase ho vyloučil.
Argentinci mohli v přesilovce rozhodnout ještě v základní době. Messi však gólmana nepřehodil, navíc asistent sudího odmával ofsajd. V 89. minutě hlavičkoval zblízka s lehkou tečí nad Mac Allister a druhý gól v utkání nepřidal. Poté Messi těsně minul a vlastní rekord 21 gólů na světových šampionátech nevylepšil, volej stopera Lisandra Martíneze v závěru nastavení vytáhl Kobel.
I druhý vzájemný zápas ve vyřazovací části dospěl do prodloužení, které si oba celky na probíhajícím turnaji zahrály podruhé. Švýcaři v oslabení odolávali. Messi, jenž se dělí o první místo ve střelecké tabulce mistrovství, se neprosadil ani ve 112. minutě, za pár sekund už ale Kobela překonal povedenou technickou ranou zpoza vápna Álvarez. Útočník Atlética Madrid se v reprezentaci trefil popatnácté.
V první minutě nastavení pak přidal po brejku pojistku střídající Lautaro Martínez, který doklepl míč do sítě po Almadově neproměněné šanci. Argentina i ve třetím zápase vyřazovací části zaznamenala tři branky.
Čtvrtfinále (Kansas City):
Argentina - Švýcarsko 3:1 (1:1, 1:0) po prodloužení
Branky: 10. Mac Allister, 112. Álvarez, 120.+1 Lautaro Martínez - 67. Ndoye. Rozhodčí: Pinheiro - Jesus, Maia (všichni Portug.) - Pacheco (video, Mex.). ŽK: Almada, Lautaro Martínez, López - Embolo. ČK: 72. Embolo. Diváci: 69.045.
Argentina: E. Martínez - Molina (85. Montiel), Romero (106. Otamendi), Lisandro Martínez, Tagliafico (78. González) - Paredes (110. López) - De Paul (85. Lautaro Martínez), Fernández (91. Almada), Mac Allister - Messi, Álvarez. Trenér: Scaloni.
Švýcarsko: Kobel - Zakaria (96. Jashari), Elvedi, Akanji, Rodriguez (90.+5 Cömert) - Freuler (115. Vargas), Xhaka - Sow (86. Widmer), Rieder (86. Muheim), Ndoye (86. Amdouni) - Embolo. Trenér: Yakin.
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