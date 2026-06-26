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Sport

Ekvádor vydřel postup porážkou Německa, to i tak vyhrálo skupinu

ČTK

Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili již jistého vítěze skupiny E Německo 2:1 a slaví z třetího místa postup. Úvodní branka Leroye Saného z druhé minuty a ekvádorská odpověď z kopačky Nilsona Angula o sedm minut později slibovaly gólové hody, nakonec ale rozhodla Gonzalo Plata v 78. minutě.

FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany
Utkání Německo - Ekvádor na MS 2026Foto: REUTERS – VINCENT CARCHIETTA
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Němci otevřeli skóre hned z první střely v zápase. Těsně před uplynutím dvou minut se poprvé při svém 15. startu na velkém mezinárodním turnaji prosadil Leroy Sané.

Ekvádorci u hlavní rozhodčí Pensové reklamovali brance předcházející nedovolený zákrok Pavlovice na Viteho. Hráč Bayernu Mnichov měl při souboji se soupeřem nohu velmi vysoko a z opakovaných záběru bylo vidět, že ekvádorského záložníka kopl do hlavy, devětatřicetiletá Američanka však rezolutně ukázala na středový kruh.

Svěřenci Juliana Nagelsmanna se z vedení dlouho neradovali, neboť v deváté minutě srovnal dobře umístěnou střelou zpoza vápna Nilson Angulo.

Druhé dějství začalo v podobném tempu jako to první a Němci během minuty dostali po faulu Ordóňeze výhodu pokutového kopu. Tentokrát však rozhodčí Pensová konzultovala celou situaci s kolegou u videa a odhalila na startu akce faul Saného, kvůli němuž penaltu odvolala.

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Oba celky měly po změně stran příležitosti vstřelit rozdílovou branku, ve velkých šancích ale selhal nejprve Gonzalo Plata a krátce po něm i střelec úvodní branky Sané.

Ekvádorský útočník však nakonec sé zaváhání odčinil. Jihoameričané v 78. minutě zahrávali rohový kop, Kevin Rodríguez dokázal ještě centr prodloužit do malého vápna a Plata těsně před rukavicemi Manuela Neuera stačil špičkou poslat míč do sítě.

Po 20 minutách usilovného bránění postoupil Ekvádor s bývalým sparťanským obráncem Preciadem poprvé od roku 2006 do vyřazovací fáze.

Německo se šesti body vyhrálo skupinu díky lepšímu vzájemnému duelu s Pobřežím slonoviny a na úvod play off se v Bostonu utká se třetím týmem ze skupiny A, B, C, D nebo F. Ekvádor nastoupí proti jednomu z vítězů skupin.

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"Sloni" poprvé v play off

Fotbalisté Pobřeží slonoviny poprvé na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze. V závěrečném utkání skupiny E ve Filadelfii po dvou brankách Nicolase Pépého zdolali Curacao 2:0 a skončili druzí za Německem.

Ostrovní karibský stát při premiéře na světovém šampionátu obsadil v "éčku" s jedním bodem a skóre 1:9 poslední místo a s turnajem v Severní Americe se rozloučil.

Pépé se poprvé trefil v sedmé minutě a po více než hodině hry náskok svého týmu pojistil. "Sloni" na čtvrtý pokus pronikli do vyřazovací části, ve skupině vyhráli dva ze tří zápasů.

V souboji o osmifinále se 30. června v Dallasu postaví proti druhému týmu ze skupiny I, jímž bude Francie, nebo Norsko. Poprvé v dějinách šampionátu si vyřazovací fázi zahrají minimálně tři africké státy: Pobřeží slonoviny doplnilo Maroko a Jihoafrickou republiku, která ve skupině skončila třetí před Českem.

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Výběr trenéra Faého začal před zraky předsedy FIFA Infantina nejlepším možným způsobem a už v úvodní desetiminutovce udeřil. Gaari dal u vápna Curacaa příliš prudkou přihrávku Brenetovi, míč se odrazil k Yanovi Diomandemu, na jehož přízemní nahrávku před branku si naběhl přesně zakončující Pépé.

Gaari se předchozí chybu pokusil napravit, z dálky však zamířil vedle tyče a v závěru poločasu jeho spoluhráč Leandro Bacuna zblízka minul. Jinak měl favorit zápas pod kontrolou.

Africký tým přidal uklidňující druhou trefu v 64. minutě. Útočník Villarrealu Pépé obdržel přesnou přihrávku za obranu od Sangarého a ani podruhé v zápase se nemýlil. Zbylá třetina duelu na Lincoln Financial Field, kam přišlo 68.324 diváků, se dohrávala bez výraznějšího dění na hřišti.

Curacao, jehož vedl nejstarší trenér v dějinách MS Advocaat, už gólmana Yahiu Fofanu výrazněji neohrozilo. Na turnaji vstřelilo jediný gól při debaklu 1:7 s Němci, s Ekvádorem hrálo bez branek. V závěru ještě mohli přidat třetí zásah "Sloni", ale brankář Room při několika jejich šancích odolal.

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Mistrovství světa ve fotbale:

Skupina E:

Ekvádor - Německo 2:1 (1:1)

Branky: 9. Angulo, 77. Plata - 2. Sané. Rozhodčí: Pensová - Mayová, Nesbittová - Dickerson (video, všichni USA). ŽK: Hincapié, Franco, Plata - Pavlovic. Diváci: 80.663.

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Ekvádor: Galíndez - Franco (64. Preciado), Ordóňez, Pacho, Hincapié (71. Estupiňán) - Yeboah (85. Torres), M. Caicedo, Vite, Angulo (85. J. Caicedo) - Plata, Valencia (64. Rodríguez). Trenér: Beccacece.

Něměcko: Neuer - Kimmich (60. Thiaw), Tah, Rüdiger, Raum - Nmecha (64. Beier), Pavlovic (46. Stiller) - Sané, Musiala, Wirtz (73. Gross) - Havertz (60. Undav). Trenér: Nagelsmann.

Curacao - Pobřeží slonoviny 0:2 (0:1)

Branky: 7. a 64. Pépé. Rozhodčí: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všichni Švéd.) - Cerro Grande (video, Šp.). ŽK: J. Bacuna, Kastaneer - Pépé. Diváci: 68.324.

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Curacao: Room - Gaari (77. Kastaneer), Floranus, Obispo, Brenet (90.+5 Sambo), Fonville (77. Noslin) - J. Bacuna, Comenencia (61. Antonisse), L. Bacuna, Chong - Locadia (90.+5 Kuwas). Trenér: Advocaat.

Pobřeží slonoviny: Y. Fofana - O. Diomande, Kossounou, Opéri, Doué - Kessié (77. Seri), Sangaré, Bonny (67. Diakité), Y. Diomande (67. Touré) - Diallo (46. Oulai), Pépé (67. Wahi). Trenér: Faé.

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