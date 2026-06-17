„Jako chamtivé dítě.“ Ronaldo zdrojem obav, vzpomínka na podivné události straší

Očekávaný start Portugalska do světového šampionátu je konečně tady. Téma číslo jedna? Cristiano Ronaldo. Jednačtyřicetiletá fotbalová legenda má být znovu v základní sestavě národního týmu, což mezi Portugalci vzbuzuje vášnivé dohady i obavy, aby to nedopadlo podobně jako před dvěma lety. Ta vzpomínka je stále až příliš živá.
Mezi portugalskými fanoušky ožívají před startem do MS ve fotbale bolestivé vzpomínky na dva roky staré vyřazení ve čtvrtfinále Eura.
Ronaldo se během tehdejšího play off ocitl v hlavní roli. Nebyl ale hrdinou. Kritizovaly se jeho nevýrazné výkony i chování až příliš nasáklé egoismem.
První díl se psal v osmifinále proti Slovinsku. Branka nepadla a Ronaldo v prodloužení nedal penaltu. Ještě během utkání se nezadržitelně rozplakal a milionům jeho fanoušků to rvalo srdce. Jeden z nejlepších fotbalistů historie pak projel emocionální horskou dráhou a dopsal jeden z nejvýraznějších příběhů šampionátu.
V rozstřelu si vzal míč znovu, proměnil a Portugalci zejména díky velkolepému výkonu brankáře Dioga Costy, který chytil všechny tři penalty Slovinců, postoupili mezi osm nejlepších.
Jenže ve chvíli, kdy opadla husí kůže a okouzlení z nevšedního dramatu, vrátily se do popředí staré diskuse zpochybňující Ronaldův přínos. A udeřily silněji než kdy dřív.
„Ta noc, kdy ego Cristiana Ronalda málem přivedlo Portugalsko ke krachu,“ napsal v titulku britský deník The Independent.
CR7 si urputně bral na starost všechny standardní situace, s ostatními skvělými portugalskými exekutory o tom ani nevedl žádnou diskusi. Nic se mu však nedařilo a vrcholem byla penalta zlikvidovaná Janem Oblakem ve 105. minutě.
„Tahle Ronaldova show už je směšná. Je to velký hráč, jeden z absolutně nejlepších v historii, ale tohle není zápas desetiletých, kde si chamtivé dítě bere všechny přímé kopy a spálí všechny šance,“ napsal na sítě novinář Mark Ogden ze stanice ESPN.
Všemožné důkladnější analýzy dorazily zanedlouho.
The Athletic popisoval, jak se portugalský fenomén zoufale snaží zůstat relevantní, uniknout nevyhnutelnému a odmítá si přiznat své stále výraznější limity.
„Tolik slibných útoků a nebezpečných přímých kopů padne za oběť na oltář jeho nestřídmosti,“ napsal The Athletic.
Kritika se valila ze všech stran. I za nedostatečnou práci zejména v presinku, ovšem také při výstavbě hry.
„Neochvějná sebedůvěra Cristiana Ronalda tváří v tvář rostoucím důkazům o opaku je něco, co teď musí vidět každý, ale nikdo z portugalského týmu o tom nechce mluvit,“ napsala stanice SkySports v analýze.
Přišel ale díl druhý: Ronaldo byl v základní sestavě i ve čtvrtfinále proti Francii. V něm znovu nepadl ani jediný gól, opět se šlo do penalt.
Ikona Realu Madrid i Manchesteru United znovu vydržela na hřišti celých 120 minut, zápasem se protrápila, zatímco špičkoví mladší útočníci Diogo Jota, Goncalo Ramos nebo Pedro Neto nedostali ani minutu.
Po vyřazení kritika ještě zesílila. Nepozdávalo se ani Ronaldovo chování po prohraném rozstřelu.
Když on v osmifinále nedal penaltu a skončil v slzách, dočkal se bezmezné podpory od spoluhráčů. Když ještě o něco těžší moment prožíval po čtvrtfinále nešťastný exekutor Joao Félix, ten kontrast bil do očí.
„Mendes k němu běžel, Palhinha k němu běžel, Semedo k němu běžel. Pepe odložil svůj vlastní smutek a běžel k němu také. Projevil se tým a smutné je, že jsme to neviděli. Jeden muž totiž k Félixovi neutíkal. Místo toho kráčel opačným směrem, šel si po svých, pronásledován pouze chtivým pohledem kamery. Byl to Cristiano Ronaldo,“ vyprávěl Jonathan Liew z britského listu The Guardian ve své reportáži přímo z hamburského stadionu.
Podle autora mohlo jít o jednu z nezapomenutelných čtvrtfinálových bitev, místo toho byla její podstatná část fanouškům ukradena. Právě kvůli pozornosti, jakou si pro sebe uzurpoval útočník saúdskoarabského An-Nassru.
„Ukradena byla pozornost, ukradeny byly minuty lepším hráčům, kteří měli být na hřišti. Čím méně toho Ronaldo dělá, tím důležitějším jako by se stával. Všechno do sebe vsakuje jako černá díra,“ napsal reportér v článku s titulkem „Portugalsko vs. Francie: galaktická bitva ztracená v černé díře ega jednoho muže“.
Portugalsko podle něj na neustálé protežování legendárního fotbalisty doplatilo. „Sabotáž je kompletní. Jeden z nejtalentovanějších týmů, jaké kdy byly na této úrovni sestaveny, mizí v té samé černé díře. Bylo hrozné to sledovat,“ dodal.
„To, co Portugalci předvedli, bylo alarmující. Proč zvolili Ronalda před hojností talentu na své lavičce? Jota a Ramos se vůbec nedostali na hřiště. Bruno Fernandes musel jít ze hry, ale nulový, trápící se Ronaldo zůstával,“ uvedla Laura Hunterová ze SkySports.
Podle většiny ohlasů šlo o smutný Ronaldův konec, rozhodnutí španělského trenéra portugalské reprezentace Roberta Martíneze bylo hodnoceno jako nepochopitelné.
Nyní, o dva roky později, je však situace téměř totožná. Ronaldův konec nenastal a Martínez stále nenašel odvahu zkusit to bez něj.
„Sobecká hvězda je v současnosti Portugalsku spíše překážkou než pomocí. Je snadné popsat Ronalda jako rozmazleného jájínka, ale vlastně za to může Martínez, který z něj má strach,“ tvrdil bývalý hráč Premier League Chris Sutton už před dvěma lety.
Portugalci Ronalda milují, jsou mu neskonale vděční, na tom se nic nezmění. I mezi nimi už ale sílí přesvědčení, že by byl jednačtyřicetiletý fotbalista platnější jako střídající hráč, minimálně v důležitých duelech proti špičkovým soupeřům.
Portugalsko začne základní skupinu MS ve středu duelem proti Demokratické republice Kongo. Potom ho čeká Uzbekistán a Kolumbie.
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