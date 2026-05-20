Ebola Kongo nezastaví. Fotbalisté mohou vyrazit na mistrovství světa

ČTK

Fotbalisté Konga kvůli epidemii eboly o start na mistrovství světa ve Spojených státech nepřijdou. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na zdroj z ministerstva zahraničí USA.

Sanitka s americkým zdravotníkem nakaženým ebolou po příjezdu do Německa, kde podstoupí léčbu po nákaze v Demokratické republice Kongo.Foto: REUTERS
V Kongu vypukla epidemie eboly v polovině května a rozšířila se i do sousední Ugandy. Spojené státy proto zakázaly vstup do země všem lidem, kteří v posledních třech týdnech navštívili Kongo, Ugandu nebo Jižní Súdán.

Fotbalistům Konga však bude podle informací AFP umožněno přicestovat mimo jiné i proto, že se připravují v Evropě. A pokud by některý z hráčů mezitím Kongo navštívil, tým by dostal výjimku, musel by však dodržovat přísná opatření.

Mistrovství světa v Kanadě, USA a Mexiku odstartuje za necelý měsíc. Kongo do turnaje vstoupí 17. června zápasem proti Portugalsku v Houstonu, ve skupině poté narazí ještě na Uzbekistán a Kolumbii.

