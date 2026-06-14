Dohra českého zápasu. Fanoušek pobouřil gestem na kameru, přijde o práci

Zápas Česko - Jižní Korea na fotbalovém mistrovství světa se z diváckého pohledu neřeší jen kvůli prázdným sedačkám. Rezonuje také chování jednoho z fanoušků.
V pořadí druhý zápas světového šampionátu přitáhl slušný počet jihokorejských příznivců a také menší část těch českých. Většinu kulisy na stadionu v Guadalajaře ale tvořili domácí Mexičané. A jeden z nich se dostal do průšvihu.
Sítěmi totiž začalo kolovat video, na kterém fanouška zachytila jihokorejská influencerka Ino Cat, vlastním jménem Jun Sudžin.
Ta korejské vítězství 2:1 sledovala na stadionu také. V jednu chvíli se točila s mexickými fanoušky v pozadí, kteří ji zdravili. Jeden z nich ovšem přidal gesto se šikmými oči, kterým sám sebe zjevně pobavil.
Jun, která se jinak ve své tvorbě věnuje cestování, tanečkům nebo cosplayi (převlekání se za známé postavy), se ovšem nesmála. „To je tak, když přicestujete přes půl světa na mistrovství světa a zažijete rasismus,“ okomentovala video, které sdílela na svém instagramovém účtu.
Její postesk se následně rozšířil na další sítě. Mexický fanoušek našel zastánce, kteří jeho chování omlouvali, ale i celou řadu zapálených kritiků. Právě ti se přičinili odhalení mužovy identity.
Ukázalo se, že jde o prezidenta inženýrské organizace v Jalisku, jednom z 31 států Mexika.
Muž se pak k incidentu sám vyjádřil. „V uplynulých dnech se na internetu šířilo video, které vyvolalo celou řadu reakcí,“ napsal Ulises Fernando Bernal Miramontes v angličtině i španělštině na sociální síti.
„Z tohoto důvodu považuji za důležité se veřejně omluvit. Upřímně lituji všeho, co tato situace způsobila. Věnoval jsem čas zamyšlení nad tím, co se stalo, a uvědomuji si odpovědnost, kterou v tuto chvíli nesu,“ uvedl mimo jiné.
Omluva však podle všeho nestačila.
Mluvčí vládního profesního sdružení, které zaštiťuje vzdělávání a udělování licencí inženýrům, pro americký deník New York Post uvedl: Jsme hluboce zarmouceni tím, co se v souvislosti s touto událostí děje.“
Na otázku, zda muži hrozí nějaký trest, mluvčí odpověděl, že po zasedání výboru bude Miramontes „odvolán z funkce“.
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