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Sport

Děláte si legraci? Svět je v šoku z Trumpova zásahu: Nefér, tohle se s USA potáhne

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

„Dokázal si Folarin Balogun kdy představit, že se jednoho dne ocitne v centru telefonátu s Donaldem Trumpem? Nejspíš ne," napsal francouzský deník Le Parisien. Až dosud se americký prezident držel v průběhu fotbalového šampionátu v ústraní. Zato teď svým zásahem pobouřil celý svět.

Šéf světového fotbalu Gianni Infantino a americký prezident Donald Trump při setkání v roce 2018
Šéf světového fotbalu Gianni Infantino a americký prezident Donald TrumpFoto: Reuters
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Americký fotbalista Folarin Balogun fauluje Tarika Muhameroviče z Bosny v zápase play off MS 2026.
Americký fotbalista Folarin Balogun dostává červenou kartu v zápase play off MS 2026 proti Bosně.
Šéf světového fotbalu Gianni Infantino a americký prezident Donald Trump při losu MS 2026
Americký fotbalista Folarin Balogun po vyloučení v zápase play off MS 2026 proti Bosně
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Útočník Balogun je oporou americké reprezentace na domácím mistrovství světa. Na turnaji nasázel už tři branky.

Bosnu a Hercegovinu sestřelil v prvním kole play off vítězným gólem, jenže pak v souboji nešetrně došlápl na achilovku soupeře Tarika Muharemoviče a uviděl červenou kartu.

USA sice navzdory vyloučení Baloguna vyhrály 2:0 a postoupily, nicméně kvůli automatické stopce na jedno utkání jim měl 25letý kanonýr v osmifinále proti Belgii chybět.

Po zásahu Mezinárodní fotbalové federace FIFA je vše jinak.

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FIFA vydala v neděli zprávu, že jednozápasový trest pro Baloguna se mění na roční podmínku a proti Belgii tedy může nastoupit.

Prezident Trump se na sociální síti Truth Social zaradoval: „Děkuji FIFA, že udělala správnou věc a napravila velkou nespravedlnost.“

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A list The New York Times přišel s informací, že se o přeměnu trestu sám Trump zasloužil. Bílý dům měl být v týdnu ve spojení s prezidentem FIFA Giannim Infantinem, s nímž má Trump nadstandardní vztahy.

Například při loňském losování šampionátu Infantino předal Trumpovi nově vymyšlenou Cenu míru FIFA, když už americký prezident nedostal tu Nobelovu. Zároveň si FIFA otevřela kancelář v Trump Tower v New Yorku.

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A nyní podle The New York Times podlehla zákulisnímu nátlaku Američanů, kteří stavěli Balogunovu obhajobu na tom, že se rozhodčí (včetně těch u videa) při jeho vyloučení nadměrně spoléhali na zpomalené a zmrazené záběry.

Přitom se zdálo, že většina fotbalových expertů, kteří se po zápase k situaci vyjadřovali, s červenou kartou pro Američana souhlasila.

Balogunovo omilostnění naštvalo nejvíce pochopitelně Belgičany.

Jejich fotbalový svaz se odvolal s odkazem na Disciplinární řád FIFA, který stanovuje, že červená karta znamená automatickou stopku na jedno utkání. Stejně jako to platilo dosud u všech jiných vyloučení na letošním šampionátu.

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„Nevěděl jsem, že 5. července je na MS jako 1. dubna. Zní to směšně. Nebráníme Belgii, bráníme fotbal. Je to poprvé v historii mistrovství světa, kdy bylo učiněno takové rozhodnutí,“ zlobil se trenér Belgie Rudi Garcia.

Nezvykle ostré vyjádření vydala Unie evropských fotbalových asociací UEFA, jež označila rozhodnutí FIFA za „bezprecedentní, nepochopitelné a neospravedlnitelné“.

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A podle dalších reakcí je v šoku prakticky celý fotbalový svět.

„Pochybuji, že by FIFA udělala takové rozhodnutí, kdyby šlo o Ghanu nebo Paraguay,“ naznačil portugalský trenér José Mourinho protekci Američanů.

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„Pokud to Trump a Infantino opravdu zařídili, je to šílenství,“ komentoval další slavný kouč Jürgen Klopp, který by měl převzít německou reprezentaci.

Bývalý anglický útočník Wayne Rooney mluvil o „absolutní ostudě“, další někdejší reprezentant Anglie Garry Neville dodal, že rozhodnutí FIFA „absolutně smrdí“.

Pohled z jiné perspektivy přidal trenér Norů Staale Solbakken: „Je mi líto USA. Pokud vyhrají, tohle rozhodnutí se s nimi potáhne. Není to dobré pro sport.“

The New York Times ještě připomněly, že FIFA byla v poslední době hned několikrát kritizována za hledání způsobů, jak i proti pravidlům dostat na hřiště ty největší hvězdy.

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Na loňském rozšířeném MS klubů se objevil Inter Miami s Lionelem Messim, přestože nevyhrál americkou Major League Soccer.

A podmínku jako Balogun dostal v listopadu také Cristiano Ronaldo, který měl kvůli trestu za červenou kartu v kvalifikaci proti Irsku zmeškat úvodní dva zápasy Portugalska na MS.

Balogunova kauza dala souboji mezi USA a Belgií nečekaný náboj. Jejich osmifinále se hraje v Seattlu v úterý od 2:00.

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