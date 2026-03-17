Sport

Darida se vrací, v nominaci na Iry nechybí ani Šulc. Jasný už je i nový kapitán

Sport,ČTK

V nominaci fotbalové reprezentace na play off kvalifikace o postup na mistrovství světa nechybí jedna z hlavních opor záložník Pavel Šulc, který se po zranění na konci února chystá na návrat na hřiště. Nový trenér národního mužstva Miroslav Koubek povolal na baráž i bývalého kapitána Vladimíra Daridu, středopolař Hradce Králové se vrací do českého týmu po téměř pěti letech.

Vladimír Darida jako kapitán české fotbalové reprezentace v kvalifikaci MS 2018
Vladimír Darida jako kapitán české fotbalové reprezentace v kvalifikaci MS 2018Foto: Tomáš Liška
Jediným úplným nováčkem v nominaci je Denis Višinský, překvapivě se dostalo i na další záložníky Pavla Buchu či Tomáše Ladru. Po roce vrací útočník Jan Kliment. Koubek vybral do kádru 25 jmen.

Český celek v semifinále play off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.

Národní tým bude usilovat o teprve druhou účast na mistrovství světa od rozdělení federace a první od roku 2006.

Český tým bude postrádat několik zraněných hráčů. Ze zdravotních důvodů scházejí obránci Davidové Zima s Douděrou, Václav Jemelka a Matěj Ryneš, útočníci Matěj Vydra s Adamem Hložkem a gólmani Jindřich Staněk s Vítězslavem Jarošem.

Šulc 22. února kvůli svalovému zranění nedohrál utkání francouzské ligy ve Štrasburku.

Od té doby scházel Lyonu v pěti soutěžních zápasech. V nejbližší době by se ale měl vrátit na trávníky, v pondělí již začal trénovat s míčem.

Olympique do reprezentační pauzy odehraje ještě dvě utkání - ve čtvrtek v Evropské lize s Vigem a o víkendu s Monakem.

"S Pavlem jsme v kontaktu. Vypadá to příznivě, léčení se dostalo do pokročilé fáze. Ale tento týden ještě rozhodne, podle toho, jaké bude rozhodnutí klubu," prozradil Koubek.

Pětatřicetiletý Darida původně ukončil reprezentační kariéru již po mistrovství Evropy v roce 2021. Nyní se ale rozhodl přijmout nabídku trenéra Koubka na výpomoc v baráži.

Za národní A-tým si dosud bývalý hráč Plzně, Freiburgu, Herthy Berlín a Arisu Soluň připsal 76 startů a osm gólů. Ve 20 zápasech vedl český celek jako kapitán, zúčastnil se tří evropských šampionátů.

Koubek už má také jasno o novém kapitánovi, prozradit jej ale nechtěl. Pásku po Tomáši Součkovi, jenž ji musel odevzdat jako součást trestu po extempore s fanoušky při utkání s Olomoucí, převezme na delší dobu.

Nominace české fotbalové reprezentace:

Pozice

Jméno a příjmení

Klub

Počet startů

Branky

Brankáři

Lukáš Horníček

Braga

0

0


Martin Jedlička

Ostrava

1

0


Matěj Kovář

PSV Eindhoven

17

0

Obránci

Vladimír Coufal

Hoffenheim

59

2


Tomáš Holeš

Slavia Praha

38

2


Robin Hranáč

Hoffenheim

10

1


Štěpán Chaloupek

Slavia Praha

1

0


David Jurásek

Slavia Praha

15

1


Ladislav Krejčí ml.

Wolverhampton

23

3


Martin Vitík

Boloňa

9

0


Jaroslav Zelený

Sparta Praha

20

0

Záložníci

Pavel Bucha

Cincinnati

0

0


Lukáš Červ

Plzeň

14

2


Vladimír Darida

Hradec Králové

76

8


Adam Karabec

Lyon

4

2


Tomáš Ladra

Plzeň

1

0


Lukáš Provod

Slavia Praha

35

3


Michal Sadílek

Slavia Praha

31

1


Tomáš Souček

West Ham

87

17


Pavel Šulc

Lyon

18

4


Denis Višinský

Plzeň

0

0

Útočníci

Tomáš Chorý

Slavia Praha

19

6


Mojmír Chytil

Slavia Praha

19

6


Jan Kliment

Olomouc

9

1


Patrik Schick

Leverkusen

50

24

ŽIVĚ V pátek skončí rozpočtové provizorium, Pavel podepíše rozpočet, řekl Babiš.

Prezident Petr Pavel podepíše zákon o státním rozpočtu v pátek. Po schůzce s hlavou státu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Po podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, tím skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila Sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.

Cuba's national electric grid collapses, leaving millions without power
Cuba's national electric grid collapses, leaving millions without power
Cuba's national electric grid collapses, leaving millions without power

„S Kubou si mohu dělat, co chci,“ přitvrdil Trump. USA kladou Havaně jednu podmínku

Americký prezident Donald Trump v pondělí výrazně přitvrdil ve své rétorice vůči Kubě. Naznačil, že by Spojené státy mohly ostrov „v nějaké formě převzít“ a že s touto zemí může „udělat v podstatě cokoli“. Karibská země se v současnosti potýká s hlubokou ekonomickou a energetickou krizí, která v posledních dnech vyústila v kolaps elektrické sítě a rozsáhlé výpadky proudu.

Donald Tusk během sumitu visegrádské čtyřky (V4).
Donald Tusk během sumitu visegrádské čtyřky (V4).
Donald Tusk během sumitu visegrádské čtyřky (V4).

ŽIVĚ Nehlídáme Hormuz, ale Balt, vzkázal Tusk. Polsko vojáky do Íránu nepošle

Polsko nepošle své vojáky do Íránu, protože válka, kterou proti této zemi vedou Spojené státy a Izrael, se netýká jeho bezpečnosti. V úterý to řekl polský premiér Donald Tusk. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého by spojenci měli Spojeným státům pomoci zabezpečit Hormuzský průliv. Írán tuto námořní cestu v důsledku amerických a izraelských útoků zablokoval.

