Darida se vrací, v nominaci na Iry nechybí ani Šulc. Jasný už je i nový kapitán

V nominaci fotbalové reprezentace na play off kvalifikace o postup na mistrovství světa nechybí jedna z hlavních opor záložník Pavel Šulc, který se po zranění na konci února chystá na návrat na hřiště. Nový trenér národního mužstva Miroslav Koubek povolal na baráž i bývalého kapitána Vladimíra Daridu, středopolař Hradce Králové se vrací do českého týmu po téměř pěti letech.
Jediným úplným nováčkem v nominaci je Denis Višinský, překvapivě se dostalo i na další záložníky Pavla Buchu či Tomáše Ladru. Po roce vrací útočník Jan Kliment. Koubek vybral do kádru 25 jmen.
Český celek v semifinále play off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.
Národní tým bude usilovat o teprve druhou účast na mistrovství světa od rozdělení federace a první od roku 2006.
Český tým bude postrádat několik zraněných hráčů. Ze zdravotních důvodů scházejí obránci Davidové Zima s Douděrou, Václav Jemelka a Matěj Ryneš, útočníci Matěj Vydra s Adamem Hložkem a gólmani Jindřich Staněk s Vítězslavem Jarošem.
Šulc 22. února kvůli svalovému zranění nedohrál utkání francouzské ligy ve Štrasburku.
Od té doby scházel Lyonu v pěti soutěžních zápasech. V nejbližší době by se ale měl vrátit na trávníky, v pondělí již začal trénovat s míčem.
Olympique do reprezentační pauzy odehraje ještě dvě utkání - ve čtvrtek v Evropské lize s Vigem a o víkendu s Monakem.
"S Pavlem jsme v kontaktu. Vypadá to příznivě, léčení se dostalo do pokročilé fáze. Ale tento týden ještě rozhodne, podle toho, jaké bude rozhodnutí klubu," prozradil Koubek.
Pětatřicetiletý Darida původně ukončil reprezentační kariéru již po mistrovství Evropy v roce 2021. Nyní se ale rozhodl přijmout nabídku trenéra Koubka na výpomoc v baráži.
Za národní A-tým si dosud bývalý hráč Plzně, Freiburgu, Herthy Berlín a Arisu Soluň připsal 76 startů a osm gólů. Ve 20 zápasech vedl český celek jako kapitán, zúčastnil se tří evropských šampionátů.
Koubek už má také jasno o novém kapitánovi, prozradit jej ale nechtěl. Pásku po Tomáši Součkovi, jenž ji musel odevzdat jako součást trestu po extempore s fanoušky při utkání s Olomoucí, převezme na delší dobu.
Nominace české fotbalové reprezentace:
Pozice
Jméno a příjmení
Klub
Počet startů
Branky
Brankáři
Lukáš Horníček
Braga
0
0
Martin Jedlička
Ostrava
1
0
Matěj Kovář
PSV Eindhoven
17
0
Obránci
Vladimír Coufal
Hoffenheim
59
2
Tomáš Holeš
Slavia Praha
38
2
Robin Hranáč
Hoffenheim
10
1
Štěpán Chaloupek
Slavia Praha
1
0
David Jurásek
Slavia Praha
15
1
Ladislav Krejčí ml.
Wolverhampton
23
3
Martin Vitík
Boloňa
9
0
Jaroslav Zelený
Sparta Praha
20
0
Záložníci
Pavel Bucha
Cincinnati
0
0
Lukáš Červ
Plzeň
14
2
Vladimír Darida
Hradec Králové
76
8
Adam Karabec
Lyon
4
2
Tomáš Ladra
Plzeň
1
0
Lukáš Provod
Slavia Praha
35
3
Michal Sadílek
Slavia Praha
31
1
Tomáš Souček
West Ham
87
17
Pavel Šulc
Lyon
18
4
Denis Višinský
Plzeň
0
0
Útočníci
Tomáš Chorý
Slavia Praha
19
6
Mojmír Chytil
Slavia Praha
19
6
Jan Kliment
Olomouc
9
1
Patrik Schick
Leverkusen
50
24
ŽIVĚ V pátek skončí rozpočtové provizorium, Pavel podepíše rozpočet, řekl Babiš.
Prezident Petr Pavel podepíše zákon o státním rozpočtu v pátek. Po schůzce s hlavou státu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Po podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, tím skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila Sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.
ŽIVĚ EU pomůže Ukrajině při obnově ropovodu Družba, opravy mají skončit ke konci dubna
Ukrajina přijala od EU nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli Costa a von der Leyenová. Ukrajinský prezident Zelenskyj v dopise adresovaném EK podle Reuters uvedl, že oprava ropovodu Družba se chýlí ke konci. Hotová má být za měsíc a půl.
„S Kubou si mohu dělat, co chci,“ přitvrdil Trump. USA kladou Havaně jednu podmínku
Americký prezident Donald Trump v pondělí výrazně přitvrdil ve své rétorice vůči Kubě. Naznačil, že by Spojené státy mohly ostrov „v nějaké formě převzít“ a že s touto zemí může „udělat v podstatě cokoli“. Karibská země se v současnosti potýká s hlubokou ekonomickou a energetickou krizí, která v posledních dnech vyústila v kolaps elektrické sítě a rozsáhlé výpadky proudu.
ŽIVĚ Nehlídáme Hormuz, ale Balt, vzkázal Tusk. Polsko vojáky do Íránu nepošle
Polsko nepošle své vojáky do Íránu, protože válka, kterou proti této zemi vedou Spojené státy a Izrael, se netýká jeho bezpečnosti. V úterý to řekl polský premiér Donald Tusk. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého by spojenci měli Spojeným státům pomoci zabezpečit Hormuzský průliv. Írán tuto námořní cestu v důsledku amerických a izraelských útoků zablokoval.
Peklo nad Bagdádem: Roj dronů útočil na americkou ambasádu, obrana spustila ohnivou smršť
Nejméně pět dronů a raket zasáhlo v úterý nad ránem oblast amerického velvyslanectví v Bagdádu. Podle iráckých bezpečnostních zdrojů šlo o dosud nejintenzivnější útok této vlny. Noční oblohu nad městem rozřízly exploze i proudy stopovacích střel obranného systému.