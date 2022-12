Nejhloupější sport, pustil se šéf UFC do fotbalu. Vadí mu velké branky a málo gólů

Vyvolat rozruch a kontroverzi. Zřejmě takový byl záměr Dany Whitea, prezidenta UFC, který zkritizoval fotbal a jeho postavení napříč sporty. První muž největší fighterské organizace na světě tvrdí, že kopat do míče přece umí každý.

Zatímco na fotbalovém mistrovství světa v Kataru se v sobotu odehrají čtvrtfinálové duely Maroka s Portugalskem a Anglie s Francií, svět MMA bude upírat zrak na galavečer bojových sportů UFC 282 v Nevadě.

Kousek pozornosti si chtěl pravděpodobně uloupnout i Dana White.

"Fotbal? Nemůžu ho vystát. Je to sport, na který potřebujete nejméně talentu. Tříleté dítě může hrát fotbal. Stačí se rozběhnout a kopnout do balonu," prohlásil prezident UFC v podcastu, když srovnával některá sportovní odvětví.

"Klidně bych to řekl i v Brazílii. Máte takhle velkou branku a zápas skončí třeba 3:1? Děláte si ze mě p*del?" smál se White. "Takovým skóre by měly končit zápasy v hokeji. Tam musíte bruslit, trefit se do puku a překonat gólmana v malé brance. Tam potřebujete talent," srovnával.

Navzdory prohlášením Whitea jde ve Spojených státech, domovině a hlavní fanouškovské základně jeho UFC, sledovanost fotbalu nahoru. Utkání osmifinále MS mezi Nizozemskem a USA mělo na stanici Fox podle agentury Nielsen zapnuto v průměru 12,2 milionu diváků.

"Je to trochu zarážející, ale fotbal se stává nejvíce rostoucím televizním sportem," řekl bývalý prezident televize ESPN John Skipper. Američané se podle něj naučili sledovat Ligu mistrů i národní evropské soutěže, leckdy mnohem více než domácí Major League Soccer.

"Těžko si představíte, že by Američané koukali raději na basketbalovou Euroligu než na NBA. Jsme zvyklí přemýšlet tak, že ve sportech, které máme rádi, ve světovém měřítku dominujeme. U fotbalu to ale neplatí," doplnil. Přesto si "soccer" nachází více a více amerických příznivců.

Z hráčů jako Christian Pulisic, Sergiňo Dest nebo Weston McKennie se v evropských velkoklubech staly či stávají hvězdy. Žádnému z nich přitom není ani 25 let.

A mohutnou vlnu pozornosti by měl navíc za čtyři roky přinést příští fotbalový šampionát, o jehož pořádání se podělí právě Spojené státy, Kanada a Mexiko.