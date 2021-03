Další šílený šlapák. Tohle není penalta, tvrdí přesto Španělé po nevybíravém zákroku

Týden po hrůzostrašném šlapáku fotbalisty Glasgow Rangers Kemara Roofea do obličeje brankáře Slavie Ondřeje Koláře se podrážkou dopředu vydal do souboje i španělský reprezentant Iňigo Martínez. Sice ve skluzu odehrál míč, pak ale kopačku obtiskl pod koleno Jorgose Masurase z Řecka. Španělé se přesto vztekají, že za drsný zákrok odpískal sudí penaltu, z níž soupeř vyrovnal na konečných 1:1.

"Vůbec to na penaltu nevypadalo," tvrdil útočník Španělů Marcos Llorente. Domácí se rozčilovali, že se zápasy kvalifikace mistrovství světa hrají bez videorozhodčího (VAR). Po zhlédnutí záznamu by podle nich rozhodčí Marco Guida určitě pokutový kop odvolal. "Tohle by se prostě s videem nikdy nemohlo stát," čertil se Llorente.

Zákrok Martíneze na Masurase:

El penal de Íñigo Martínez pic.twitter.com/3Vq1RvED1P — SHOW DEL GOL (@ShowDelGol13) March 25, 2021

Ani autor nevybíravého zákroku si nepřipouštěl, že by udělal něco špatně. "Doopravdy se zlobím, s VAR by to nebyla remíza," prohlásil Martínez. "Taky je divné, jak to rozhodčímu dlouho trvalo, než zapískal," doplnil zadák Bilbaa.

Španělé v té době vedli díky trefě Álvara Moraty ze 33. minuty, kapitán hostů Anastasios Bakasetas v 57. minutě z penalty vyrovnal a skóre utkání v Granadě už se pak nezměnilo. Favorit tak hned na startu bojů o postup na MS do Kataru nečekaně ztratil body. Na druhé straně svěřenci Luise Enriqueho v kvalifikaci neprohráli už 58. duel v řadě.