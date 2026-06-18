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Sport

Dá se tomu vůbec říkat hřiště? Hvězdám vadí specifikum amerického MS

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček

Po Aztéckém stadionu v Mexiku je to největší fotbalový stánek na aktuálním mistrovství světa. Má kapacitu lehce přes 80 tisíc míst a bude hostit i finále. Má být tím nejlepším, co šampionát na americkém kontinentu nabízí. NYNJ Stadium však u týmů vyvolává rozpaky.

FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
Francouzský záložník Adrien Rabiot a jeho soupeř Lamine Camara v utkání Francie - Senegal na MS 2026Foto: REUTERS – Mike Segar
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FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
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11 fotografií

Úzce to souvisí s tím, že Spojené státy coby hlavní ze tří pořadatelů nejsou fotbalová země.

Mají sice slušnou řádku čistě fotbalových stadionů, ale ty nejsou kdovíjak obří. Ani jeden z nich MS nehostí.

Přednost dostaly velkolepé stánky, které byly postaveny pro americký fotbal, případně víceúčelově. Celkem jich je jedenáct. Kanada poskytla dva víceúčelové stadiony (byť ten v Torontu původně vznikl jako fotbalový), Mexiko se jako jediné vymyká se třemi čistě fotbalovými.

Prakticky hned poté, co Amerika získala v roce 2018 pořadatelství, se tak začalo vymýšlet, jak špičkovou, ale převážně nefotbalovou infrastrukturu přeorientovat na fotbal.

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Asi největší problém představovaly stavby jako NYNJ Stadium. Tam jsou doma Giants a Jets, dva newyorské týmy amerického fotbalu. Nikdo jiný. A hraje se na umělém povrchu, který s ohledem na jednoduchou a levnou údržbu využívá - k nespokojenosti hráčů - asi polovina NFL.

Pro účely světového šampionátu tak bylo zapotřebí bourat, protože fotbalové hřiště je širší než to pro americký fotbal, a připravit přírodní trávník - jiný FIFA nepovoluje.

Roky příprav přinesly následující řešení: Zjednodušeně se na původní povrch položila vrstva speciálního plastu, pak písku a nakonec živého trávníku. Tak, aby byl zajištěn dostatečný odtok vody při dešti a samozřejmě ideální herní podmínky.

To druhé se ale nepodařilo, alespoň ne do té míry, aby se hvězdy cítily jako na těch nejlepších fotbalových stadionech.

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„Ani nevím, jestli se tomu dá říkat hřiště. Spíš to připomínalo umělý povrch - bylo to dost tvrdé, dost tuhé,“ komentoval kvalitu hrací plochy na NYNJ Stadium francouzský záložník Adrien Rabiot.

Výběr Galského kohouta v úterý nakonec potvrdil roli favorita a porazil Senegal 3:1. Místy ale tápal.

S trávníkem nebyl spokojený ani trenér vítězů Didier Deschamps. „Zvláštní povrch,“ podotkl s ironickým úšklebkem. „Rozhodně je to něco jiného. Člověk si asi musí zvyknout.“

FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
Francouzský trenér Didier Deschamps v utkání Francie - SenegalFoto: REUTERS – John Sibley

„Stébla trávy jsou tady velmi krátká,“ pustil se do rozboru. „Míč se odráží stejně, ať už je tráva vlhká, nebo ne. Ale umíme se tomu přizpůsobit. Už jsem to zažil. Pokud pod trávníkem není dostatečná vrstva zeminy, může být povrch méně pružný.“

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Kritice neušel ani první z dosavadních dvou zápasů na NYNJ Stadium. Stěžoval si hvězdný brazilský útočník Vinícius Júnior, který v prvním poločase proti Maroku vyrovnal na konečných 1:1. Druhá půle toho moc nenabídla.

„Hřiště kvůli horku velmi rychle vysychalo. Hra se pak hodně zpomalí a my se nemůžeme dostat do svého rytmu,“ podotkl Vinícius.

Problémy s nahrazováním umělého povrchu pořadatelé fotbalového mistrovství světa zpravidla řešit nemusejí, naposledy se tak dělo v roce 1994, kdy USA hostily šampionát poprvé.

NYNJ Stadium teď čeká ještě šest zápasů včetně červencového finále. Pak provizorní přírodní trávník zmizí a hráči amerického fotbalu se vrátí na „umělku“.

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