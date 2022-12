Cigareta a pivo. Neymara má uhlídat běžecký rekordman, který drží "balkánskou dietu"

Čtvrtfinálová klání na fotbalovém mistrovství světa v Kataru v pátek otevře souboj Chorvatska s Brazílií. "Vatreni" chtějí navázat na úspěšné tažení z předchozího šampionátu v Rusku, kde postoupili až do finále a cestou porazili Argentinu, Dánsko nebo Anglii.

Odrazem k pozdějšímu velkolepému úspěchu, kterým byl postup až do finále, bylo jasné vítězství v základní skupině nad Argentinou. Před zápasem se hodně řešilo, jak si chorvatská obrana poradí s Lionelem Messim.

Trenér Zlatko Dalič týmu nařídil přísnou taktiku, kdy se k Messimu stahovali defenzivní hráči ze středu hřiště a v zápase jej naprosto vymazali. Chorvatsko díky gólům Rebiče, Modriče a Rakitiče zvítězilo 3:0.

Chorvati teď spoléhají na to, že se podobně podaří zastavit i největší hvězdu "Kanárků" Neymara. S tím se totiž reprezentace od dalmatského pobřeží setkala už v roce 2014 na MS v Brazílii a vítězným krokem z trávníku odešel útočník domácích poté, co do chorvatské brány vsítil dva góly.

"Jak ho zastavit? Zamkl bych ho na hotelovém pokoji, pokud bych neměl jinou možnost," vzpomíná na střetnutí někdejší chorvatský kapitán Darijo Srna.

"Kromě toho, že je to fotbalový génius, jeho chování řadu diváků štve. Jde především o to, jak se chová na hřišti. Není pochyb o tom, že přehání některé fauly na jeho osobu. Nevadí mu ani, když se chová jako céčkový herec," rýpl si do brazilské hvězdy chorvatský deník Danas.

Před čtyřmi lety v Rusku už se Chorvati poučili a argentinskou hvězdu Messiho bedlivě střežili. Na starost si jej vzal Marcelo Brozovič a k nebezpečnému útočníkovi se bleskově stahoval také Ivan Rakitič, který dostal za úkol mít Messiho stále v zorném poli.

Cigarette and beer diet is no problem for Brozovic. Still runs 15 km a game pic.twitter.com/nzhh5WfWN2 — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) May 11, 2022

Právě Brozovič je důležitým hráčem ve středu hřiště. Patří k nejběhavějším plejerům na mistrovství a jen v zápase proti Japonsku mu čidla naměřila více než 17,7 kilometru. Tím překonal svůj vlastní rekord z minulého MS v počtu naběhané vzdálenosti v jednom zápase.

Zatímco Mateo Kovačič a Luka Modrič před ním tvoří hru, on obstará těžkou práci.

A to i přes svou ne úplně příkladnou životosprávu. Brozovič se nijak netají tím, že vítězství rád oslaví cigaretou a pivem. Tak jako po letní výhře Chorvatska nad Francií nebo finále Italského poháru, kdy s Interem zvítězil nad Juventusem. Internetem pak kolovaly jeho fotky s půllitrem v ruce a cigaretou v ústech.

"Cigareta a pivo, to pro Brozoviče není problém. Stejně uběhne 15 kilometrů," komentoval na Twitteru novinář věnující se převážně Serii A Siavoush Fallahi. "Balkánská dieta," přidal se s vtipnou glosou jeden z fanoušků.

Zatímco třeba francouzskému snajprovi Mbappému hodně záleží na tom, jak se prezentuje, a nechce být spojován s alkoholem, sportovním sázením nebo nezdravým jídlem, Brozovič se svou náklonností k neřestem ještě chlubí.

V pátek se ukáže, zda mu to bude stačit i na uhlídání Neymara.