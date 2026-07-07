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Sport

Chtějí dál sledovat Messiho hru? zuřil trenér Egypta. Argentina byla prý zvýhodněna

ČTK

Trenér egyptských fotbalistů Husam Hasan cítí po prohře 2:3 s Argentinou křivdu. Z porážky viní rozhodčí a turnaj už prý nebude sledovat ani v televizi. Tisková konference po osmifinálovém utkání v Atlantě byla dlouhou šňůrou egyptských stížností.

Egyptský trenér Husam Hasan v debatě s rozhodčím Francoisem Letexierem v osmifinále MS 2026 mezi Egyptem a Argentinou
Egyptský trenér Husam Hasan v debatě s rozhodčím Francoisem Letexierem v osmifinále MS 2026 mezi Egyptem a ArgentinouFoto: Reuters
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Lionel Messi neproměňuje penaltu v osmifinále MS 2026.
Lionel Messi po neproměněné penaltě v osmifinále MS 2026
Radost egyptských fotbalistů v osmifinále MS 2026
Neproměněná penalta Lionela Messiho v osmifinále MS 2026 mezi Argentinou a Egyptem
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„To, co se nám stalo, nebylo fér. Měli jsme kopat penaltu, nebyl nám uznán gól a já nevím proč,“ řekl Hasan, sám bývalý reprezentant a autor rekordního počtu 69 branek v egyptském dresu.

Trval na tom, že jeho tým byl i přes tři inkasované branky v závěru lepší a zasloužil si vyhrát.

„Ano, góly padly po chybách. Ale největší chybou je, že od zodpovědných lidí nedostanete to, na co máte nárok,“ řekl Hasan.

Měl tím na mysli první gól, který vstřelil Ziku a který zrušilo video pro faul, který se odehrál daleko na druhé straně hřiště. A také zákrok na Fasího v závěru, který podle Hasana měl být oceněn penaltou.

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Egyptský trenér je přesvědčen, že Argentina byla zvýhodněna.

„Na všech úrovních. Vítězství si nezasloužila. Chtěli snad udržet obhájce titulu v turnaji? Nebo chtěli dál sledovat Messiho hru?“ položil řečnické otázky.

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Pro své hráče měl jen slova chvály.

„Dodrželi náš plán. Skoro všichni hrají v egyptské lize, výjimkami jsou Salah a Marmúš, zatímco soupeři působí v profesionálním prostředí v evropských klubech. Přesto jsme tady byli schopni konkurovat komukoli,“ řekl trenér, jehož tým dnes poprvé na turnaji prohrál.

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Egyptský trenér se pouštěl do francouzských rozhodčích už během zápasu, za což dostal žlutou kartu. Podle některých zdrojů dokonce dvakrát, ale vykázán z lavičky nebyl.

Zopakoval, že porážka byla nespravedlivá. „Teď už mě šampionát nezajímá, protože není fér. Jedu domů a nebudu se dívat na žádné další zápasy,“ uzavřel Hasan.

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