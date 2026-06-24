Chorvatsko se protrápilo k výhře nad Panamou. Jeden gól stačil i Kolumbii proti Kongu

Chorvatští fotbalisté porazili na MS ve skupině L v Torontu Panamu 1:0 a oživili své postupové naděje, středoamerický tým naopak musí po dvou porážkách na vyřazovací fázi zapomenout. Stejným výsledkem zdolala Kolumbie ve skupině K Demokratickou republiku Kongo, čímž skončilo druhé kolo základních skupin šampionátu.
V chorvatské základní jedenáctce dostali na rozdíl od prohry s Anglií 2:4 šanci Pongračič, Kovačič a Marco Pašalič.
Panama přišla při premiéře s Ghanou o bod až v nastavení a dánský trenér Christiansen udělal ve srovnání s tímto zápasem jen jedinou změnu, když místo Watermana poslal na hrot Fajarda.
A tomu po čtvrthodině chyběl jen krok, aby ve skluzu před brankou dosáhl na centrovaný míč.
Chorvati měli podle očekávání převahu, ale outsider houževnatě bránil v devíti hráčích a zároveň několikrát zaútočil po křídlech, kde dostal hodně volného prostoru.
Nespokojený kouč Dalič během první občerstvovací přestávky směrem ke svým svěřencům hodně vzrušeně gestikuloval.
Přesto Murillo prokličkoval až před brankáře, ovšem k zakončení se nedostal. První střelu na branku viděli diváci až těsně před přestávkou. Postaral se o ni Baturina, panamský brankář Mosquera míč mířící k tyči vytáhl na roh.
Dalič do druhého poločasu poslal dva čerstvé útočníky Kramariče a Budimira a brzy se ukázalo, že to byl dobrý tah.
Budimir si po devíti minutách naběhl na Stanišičův centr a vstřelil svůj sedmý gól v šachovnicovém dresu.
Vzápětí šel Marco Pašalič sám na brankáře, jenže náskok nepojistil. Panama při tomto vývoji víc otevřela hru a Livakovič třemi zákroky v rychlém sledu zabránil vyrovnání.
Evropský tým si už těsný náskok vzít nenechal, Panama prohrála i svůj pátý zápas na závěrečném turnaji a proti Anglii už bude hrát jen o čest.
Chorvatský kapitán Modrič jako čtvrtý fotbalista v historii odehrál dvoustý mezistátní zápas, před ním jsou jen Portugalec Ronaldo (230), již nehrající Kuvajťan Mutavá (202) a Argentinec Messi (201).
Zasloužená výhra Kolumbie
Zápas Kolumbie s DR Kongo začal velmi svižně, na tvrdou střelu Afričana Kayembeho odpověděl velkou šancí Muňoz, ale zblízka minul.
V 6. minutě dopravil tento obránce míč do sítě, jenže radost vzal Kolumbijcům velmi těsný ofsajd.
Jihoameričané diktovali tempo hry, obrana Konga hledala půdu pod nohama a musela odvracet nebezpečné centry a čelit mnoha střelám v podání Rodrigueze, Díaze či Suáreze.
Z místy až drtivého tlaku se africký celek vymanil v závěru prvního poločasu, soupeřovu branku však vážněji neohrozil, pár centrů do šestnáctky nemělo nárok na gólový úspěch.
V 50. minutě se do velké šance dostal Luis Díaz, Mpasiho v brance Konga z úhlu nepřekonal. Potvrdil tím opět narůstající tlak Kolumbijců, kterému však chyběla finální přihrávka a přesnější koncovka.
Kolumbie se dočkala kýženého gólu v 76. minutě, kdy střela Muňoze z rohu šestnáctky s malou tečí Kapuadiho skončila v síti.
Na tahu bylo Kongo, jenže k závěrečnému náporu se nedostalo, čemuž zamezila aktivní hra Kolumbijců, kteří mohli své vedení navýšit, ale uhájení těsného vítězství jim stačilo.
V posledním kole se Kolumbie utká o prvenství ve skupině se čtyřbodovým Portugalskem a Kongo, které má na kontě jeden bod, bude bojovat o možný postup s Uzbekistánem.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina L (Toronto):
Panama - Chorvatsko 0:1 (0:0)
Branka: 54. Budimir. Rozhodčí: Atcho - Ditsoga, Ndong (všichni Gab.) - Gallo (Kol.). ŽK: Bárcenas - P. Sučič. Diváci: 43.036.
Panama: Mosquera - Ramos (77. Waterman), Córdoba, Andrade - Murillo, Harvey, Bárcenas (90. T. Rodríguez), Blackman (90. Davis) - Martínez, J. Rodríguez - Fajardo (84. Londoňo). Trenér: Christiansen.
Chorvatsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol (46. Kramarič) - Modrič (81. Mario Pašalič), Kovačič (72. P. Sučič) - Marco Pašalič (72. L. Sučič), Baturina, Perišič - Musa (46. Budimir). Trenér: Dalič.
Skupina K (Guadalajara):
Kolumbie - Kongo 1:0 (0:0)
Branka: 76. Muňoz. Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni - Di Bello (video, vš. It.). ŽK: Lucumi, Lerma - Pickel. Diváci: 45 538.
Kolumbie: Vargas - Muňoz, Sánchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma, J. Arias (79. Ríos) - Rodríguez (58. Quintero), L. Díaz - Suárez (58. Cordoba). Trenér: Lorenzo.
Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (72. J. Kayembe) - Mukau (46. Sadiki), Moutoussamy (82. Mbuku), E. Kayembe (72. Pickel) - Wissa, Bakambu (58. Banza). Trenér: Desabre.
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