Chce umět Korán nazpaměť, obětuje kariéru? Život je na fotbal krátký, tvrdí hvězda MS

Nussajír Mazráví je jednou z hlavních opor Maroka na mistrovství světa, kde africká reprezentace po čtyřech letech znovu usiluje o postup do semifinále. Pro krajního obránce z Manchesteru United však může být každý zápas tím úplně posledním v kariéře, přestože mu není ani třicet. Mazráví má totiž sen docela vzdálený fotbalovým stadionům.
I když nemá v popisu práce střílení gólů, rozhodně se Mazráví může pyšnit hvězdným statusem. Stačí si projít jeho životopis - Ajax Amsterdam, Bayern Mnichov, Manchester United.
Světový šampionát zažil fotbalista, který se narodil v nizozemském Leiderdorpu marockým rodičům, už před čtyřmi lety v Kataru. A s Marokem tam došel k senzačnímu čtvrtému místu.
„Když se dívám na Maroko, nejvíc sleduju jeho. V klubu je to pravý bek, v reprezentaci hraje nalevo se stejnou lehkostí, inteligencí a intenzitou. Je to hráč vzácné kvality,“ prohlásil na adresu Mazrávího bývalý hvězdný útočník Zlatan Ibrahimovic.
A přestože v uplynulé sezoně odehrál za Manchester kvůli zranění jen 20 ligových zápasů, smlouvu u „Rudých ďáblů“ má podepsanou až do roku 2028.
Proto mnoho fanoušků šokoval Mazrávího březnový rozhovor pro španělský deník AS.
„Je možné, že se po MS rozhodnu s fotbalem skončit. Život je krátký. Chci se naučit nazpaměť Korán a sloužit v mešitě,“ prozradil bek, který v listopadu oslaví 29. narozeniny.
Víra je odmalička pevnou součástí Mazrávího života a o svém spojení s Koránem, svatou knihou islámu, hovořil veřejně už vícekrát i před zmíněným březnovým rozhovorem.
Dříve nebyl spokojen se svou recitací během modlitby a s tím, že je schopný zapamatovat si jen omezený počet veršů Koránu. Vyhledal proto učitele, který mu s recitací i pochopením významu veršů pomohl.
V budoucnu chce Mazráví své porozumění posunout na ještě mnohem vyšší úroveň.
„Chci umět Korán nazpaměť a učinit ho součástí svého života. Také se chci o tyto znalosti podělit s lidmi, kteří jsou mi blízcí, a nakonec se chci jednoho dne stát imámem,“ řekl marocký reprezentant.
Naučit se Korán nazpaměť v praxi znamená mít v malíčku přes 6200 veršů a 77 tisíc slov.
„Přišlo to od Alláha, ne od nás,“ děkoval Mazráví poté, co Maročané v prvním kole play off šampionátu vyřadili v penaltovém dramatu Nizozemsko.
V osmifinále si poradili 3:0 s Kanadou a mezi nejlepší osmičkou zbývají jako poslední zástupce Afriky. Dnes od 22:00 narazí na zřejmě největšího favorita turnaje Francii.
Mazráví by neměl chybět v základní sestavě.
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