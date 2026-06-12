Česko - Korea. Po 20 letech se Češi dočkali, MS zahájí proti nebezpečným Asijcům
Sledujte online přenos z utkání skupiny A na fotbalovém mistrovství světa v Americe mezi Českem a Jižní Koreou. Základní sestava českých fotbalistů: Kovář - Chaloupek, Hranáč, Krejčí - Coufal, Souček, Sojka, Zelený - Šulc, Provod - Schick.
Jihoafričané padli s Mexikem, na Česko půjdou oslabeni. Tragédem zápasu byl Sithole
Mexičtí fotbalisté zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2:0. Týmu jedné ze tří hostitelských zemí na Aztéckém stadionu v hlavním městě zajistili první tři body Julián Quiňones a Raúl Jiménez. Soupeř dohrával v devíti, červenou kartu dostali Sphephelo Sithole a Themba Zwane. V nastavení byl vyloučen i domácí César Montes.
ŽIVĚ USA by podle Trumpa mohly podepsat dohodu s Íránem o víkendu v Evropě
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v noci oznámil, že se viceprezident J.D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí posléze prohlásil, že Teherán ještě nepřijal konečné rozhodnutí o dohodě s USA a informace o brzkém podpisu jsou spekulace.
Elon Musk vyhlíží miliardy. Poptávka po akciích SpaceX více než čtyřnásobně převyšuje nabídku
Primární veřejná nabídka akcií (IPO) americké společnosti SpaceX přilákala poptávku, která více než čtyřnásobně převyšuje počet nabízených akcií. S odkazem na informované zdroje to ve čtvrtek uvedla agentura Bloomberg. Později dodala, že retailoví investoři do středečního večera umístili objednávky celkem za sto miliard dolarů (dva biliony korun). S akciemi podniku se začne obchodovat v pátek.
ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli při útoku muzeum v Sevastopolu. Podle Ruska zničili známý obraz
Útok ukrajinského dronu v Sevastopolu na okupovaném Krymu zničil panoráma zachycující obranu města za Krymské války v polovině 19. století. Ve středu to řekl Ruskem dosazený gubernátor města Michail Razvožajev. Původní obří panoramatické plátno Obrana Sevastopolu malíře Franze Roubauda ale bylo zřejmě zničeno při německém bombardování v červnu 1942 a v budově byla kopie namalovaná v 50. letech.