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Česko - Jižní Afrika. Zemětřesení v české sestavě. Chybí hvězdná jména, hraje Darida

Sport

Sledujte online přenos z utkání skupiny A na fotbalovém mistrovství světa v Americe mezi Českem a Jižní Afrikou. Svěřenci trenéra Koubka nastoupí do zápasu v sestavě Kovář - Holeš, Hranáč, Krejčí - Coufal, Červ, M. Sadílek, Darida, Sojka - Hložek, Schick.

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Ruský prezident Vladimir Putin podle Lavrova (na snímku) nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky v ruském vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery v sousední zemi na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil.
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