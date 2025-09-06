MS ve fotbale

„Roberte, jdi pryč!“ Černohorci po porážce s Českem odepsali trenéra slavného jména

ČTK Sport ČTK, Sport
před 2 hodinami
Výhra 2:0 v Podgorici odsunula domácí reprezentaci prakticky mimo hru o mistrovství světa 2026.
Fanoušci Černé Hory v zápase kvalifikace o MS 2026 s Českem
Fanoušci Černé Hory v zápase kvalifikace o MS 2026 s Českem | Foto: Reuters

Za těžkou porážku označila černohorská média páteční domácí neúspěch tamní reprezentace s Čechy. Prohra 0:2 podle nich prakticky odepsala svěřence trenéra Roberta Prosinečkiho z bojů o postup na mistrovství světa 2026.

"Těžká porážka v Podgorici: Česko slaví 2:0 a vyřazuje 'Sokoly' z mistrovství světa," uvedl server Radio televizija Crne Gore (RTCG).

Třetí Černohorci ztrácejí na vedoucí Čechy šest bodů, byť odehráli o zápas méně. Na druhé Chorvaty jim chybějí tři body, bronzový tým z posledního šampionátu má však zápas k dobru.

"Bylo jasné, že duel s Českou republikou byl pro naši fotbalovou reprezentaci zlomovým bodem v těchto kvalifikačních zápasech mistrovství světa, ale ani tato motivace nestačila k získání alespoň bodu na domácí půdě - Česko v Podgorici slavilo 2:0, čímž prakticky odepsalo naši reprezentaci z boje o místo na mistrovství světa," napsala veřejnoprávní RTCG.

Černá Hora podlehla Česku už posedmé v samostatné historii. "Černá série proti České republice pokračuje, Černá Hora se nemůže kvalifikovat na mistrovství světa," uvedl deník Pobjeda.

Češi šli v Podgorici do vedení už po třech minutách, když se z dálky trefil Lukáš Červ.

"Česká republika se ujala vedení po třech minutách hry, Červ bravurně prověřil Petkoviče střelou z asi 25 metrů. Černá Hora byla v jednu chvíli o krok blíž k vyrovnání, Bulatovič po rohovém kopu vystřelil z více než 35 metrů a otřásl břevnem," připomněl klíčové momenty utkání server Adria TV.

Černohorský tisk zaznamenal i nevoli části publika vůči trenérovi. "Roberte, jdi pryč - z hrdel několika fanoušků ze západní tribuny se ozval vzkaz trenérovi. Stane se tak?" napsala Pobjeda.

