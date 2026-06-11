„Češi za to nestojí, on ano.“ Ve světě lákají na velkolepého Šulce, má být objevem MS

Nejskloňovanějším českým jménem v zahraničních fotbalových médiích je před startem světového šampionátu Pavel Šulc. Ofenzivní klenot Lyonu se opakovaně dostává do seznamu možných „průlomových“ hvězd mundialu. Píše se o zájmu klubů z anglické Premier League i nevšedních dovednostech bývalého záložníka plzeňské Viktorie.
„Před brankou kombinuje přirozený zabijácký instinkt a smysl pro velkolepé momenty,“ napsal o pětadvacetiletém Šulcovi renomovaný magazín The Athletic.
Zařadil ho do svého širokého výběru hvězd světového šampionátu a připomněl bilanci, která českého reprezentanta přivedla do Lyonu.
Současný trenér reprezentace Miroslav Koubek ho trénoval v Plzni a podle webu z něj vytáhl to nejlepší. Šulc během sezony 2024/25 přispěl k 35 gólům v 54 zápasech a Olympique za něj neváhal zaplatit 7,5 milionu eur.
O Šulcově daru prý vypovídá fakt, že do francouzského velkoklubu přicházel jako podhrot nebo křídelník, ale když ukázal svou mimořádnou produktivitu, začal nastupovat v roli útočníka.
„Můžete od něj čekat vysoce instinktivní pohyb a chladnokrevnost před brankou. Některé jeho zakončení jsou navíc velmi působivá a oku lahodící,“ referoval The Athletic.
„Proti favoritům bude Česko nejspíš často bránit v nízkém bloku a čekat na brejky. Právě v takových momentech může být Šulcova rychlost obrovskou zbraní. Navíc má dostatečnou kvalitu v zakončení, aby potrestal i minimum příležitostí, které si český tým vytvoří,“ dodal magazín.
Podle amerického Sports Illustrated budou Češi na MS spoléhat především na bojovnost, defenzivu, centry a silovost, skutečný esem v jejich rukávu ale bude právě Šulc.
„Technicky skvěle vybavený tvůrce hry s tahem na branku. Má momenty mimořádné kvality. Často těží z toho, že se obránci soustředí na statnější spoluhráče kolem něj, a nachází prostor, který dokáže nekompromisně využít. České ofenzivě dává nový rozměr,“ velebil Šulce slavný časopis a označil jej za možnou překvapivou hvězdu turnaje.
Goal.com, fotbalový web s obrovským globálním dosahem, zařadil fotbalistu původem z Toužimi mezi vybranou desítku „průlomových hvězd šampionátu“ například po bok Yana Diomandeho z Pobřeží slonoviny, Mexičana Gilberta Mory nebo Nora Antonia Nusy.
„Fanoušci francouzského fotbalu už Pavla Šulce během posledních dvanácti měsíců poznali velmi dobře. Pro ty, kteří nesledují dění v Ligue 1 týden co týden, však může být mistrovství světa prvním setkáním s novou hvězdou českého fotbalu,“ napsal server a vyzdvihl Šulcovu bilanci 14 branek a 7 asistencí v první sezoně za Lyon.
Podle Goal.com začíná Čech svými výkony přitahovat obdivné pohledy klubů z anglické Premier League.
„Češi obvykle příliš nestojí za vidění, když se dostanou na velký turnaj, ale tenhle hráč rozhodně ano. Česku dodává značnou ofenzivní sílu a kreativitu v poslední třetině hřiště,“ dodal server.
Právě kombinace důsledné organizace hry a pevné defenzivy na jedné straně a ofenzivní „geniality“ Pavla Šulce či Patrika Schicka na straně druhé prý může z českého týmu učinit netušenou hrozbu.
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