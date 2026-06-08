Češi v žebříčku před MS zcela propadli. Důvod? Nuda a pocta, která se nepovedla

Tři dny zbývají do startu fotbalového mistrovství světa, na kterém se po 20 letech představí i česká reprezentace. V žebříčku renomovaného serveru The Athletic, který hodnotil dresy všech účastníků turnaje, však Češi naprosto propadli. Skončili třetí od konce.
The Athletic se pustil do srovnání domácích dresů reprezentací, tedy jejich primárních sad.
V případě Čechů jsou to červené trikoty, které národní tým představil na konci minulého roku a v nichž svěřenci trenéra Miroslava Koubka úspěšně zvládli březnové barážové duely.
Design dresů byl inspirován stříbrným evropským šampionátem z roku 1996, což se na první pohled projevuje na límečcích nebo detailním vzoru na rukávech.
„Spojuje retro náladu s moderním pojetím. Nový domácí dres je symbolem hrdosti, energie a nezlomného ducha, který odkazuje na slavnou cestu stříbrných hrdinů z roku 1996,“ popisovali tvůrci při představování.
The Athletic však zařadil český dres až na 46. místo. Hůře dopadla už jen Kanada a poslední Chorvatsko.
„V popisku se píše, že dres ctí hrdiny z roku 1996, což je v pořádku. Až na to, že tento dres vůbec nevypadá jako ten, který Češi měli ve finále Eura před 30 lety,“ napsal autor žebříčku Nick Miller.
„Odstín červené je jiný, odstín modrého lemu je jiný a dres z roku 1996 měl na rukávu silný modro-bílý pruh. Jinak je to přesně on,“ podotkl ironicky.
„Ta ‚pocta‘ se projevuje možná na manžetách a malém vzoru, který by mohl být podobný tomu z roku 1996. Když ale odhlédneme od tohohle rozporu, je to jen docela nudné tričko,“ uzavřel Miller.
Venkovní bílo-zlatou sadu se sklářskými vzory, kterou Češi navlékli zatím pouze jednou v nedávné přípravě proti Kosovu, server nehodnotil.
Na první příčku posadil Miller dresy Ghany, ty přitom pochází z dílny stejné značky jako české trikoty.
„Páni! Obecně nejsem z letošních návrhů Pumy nijak zvlášť nadšený, protože mi nepřipadají zajímavé. Ale proti ghanskému dresu se takové obvinění vznést rozhodně nedá,“ napsal autor žebříčku.
„Vypadá to jako obrovská pestrá pavučina. Design je inspirován kente, tradiční ghanskou ručně tkanou textilií. Tvůrci se snažili replikovat vzory pavouka Anansi ze staré africké mytologie,“ dodal k dresům, jimž dominuje velká černá hvězda.
Na druhém místě skončila Brazílie, třetí Anglie.
Dále jsou v první desítce Millerova žebříčku ještě trikoty Německa, Maroka, Saúdské Arábie, Španělska, Austrálie, Belgie a Kapverd.
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