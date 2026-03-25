Češi jsou pro Iry před baráží záhadou. Přesto u soupeře budí velký respekt

Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson připustil, že český tým je pod novým koučem Miroslavem Koubkem nečitelný, chce se ale soustředit především na výkon svého mužstva.
Řekl to na tiskové konferenci před čtvrtečním utkáním semifinále play off o postup na mistrovství světa.
Koubka čeká v Edenu premiéra na lavičce české reprezentace. V kvalifikaci vedl tým Ivan Hašek a po jeho odvolání Jaroslav Köstl.
"Těžko říct, jak budou Češi pod novým trenérem vypadat. Víme, jaký fotbal hrál ve svém předchozím působišti v klubu a že vyznává jiné rozestavení než jeho předchůdce. Jestli si to přenese i do reprezentace, to teprve uvidíme. Takže jsme to s konkrétní přípravou na soupeře nepřeháněli, chceme se soustředit hlavně na sebe," řekl Hallgrímsson.
Účastníci baráže jsou dvě utkání od postupu na letní šampionát v USA, Mexiku a Kanadě. Vítěz zápasu mezi Českem a Irskem se ve finále play off utká s lepším z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.
Hraje se na jeden zápas, za nerozhodného stavu následuje prodloužení a případně penaltový rozstřel. V něm by se irské mužstvo mohlo opřít o brankáře Caoimhína Kellehera.
Gólman Brentfordu podle statistik serveru Transfermarkt.com od začátku sezony 2024/25 chytil sedm pokutových kopů z 15.
"Caoimhín neustále dokazuje, že na penalty je jedním z nejlepších na světě. To nám samozřejmě dodává sebevědomí, navíc máme i dobré exekutory. O rozstřelu ale nemluvíme více, než je nutné. Trénink je stejně něco jiného než zápas, v tomhle mají hráči volnost," uvedl Hallgrímsson.
Osmapadesátiletý Islanďan spoléhá na dobrou formu svého týmu. Irové zakončili kvalifikaci třemi vítězstvími, po Arménii zdolali i Portugalsko a na závěr uspěli v Maďarsku.
"Čeká nás velký zápas, jaký chce hrát každý fotbalista. Všichni jsou zdraví a připravení. Musíme se soustředit na náš cíl a navázat na výsledky z posledních utkání," dodal Hallgrímsson.
Irové přicestovali do Prahy nezvykle s dvoudenním předstihem. Už dnes dopoledne měli v Edenu předzápasový trénink.
