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Sport

Češi hrají fotbal, zíral Bosák. A zakřikl to. Fanouškům pak ze hry bylo do pláče

Sport

Opět vedli, ale ani tentokrát nevyhráli. Čeští fotbalisté po porážce od Jižní Koreje remizovali ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou 1:1 a na sítích si vysloužili ostrou kritiku. Nyní mají na mistrovství světa už jen minimální šanci na postup do vyřazovací fáze.

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Hláškující Bosák

Na začátku zápasu to ještě vypadalo dobře. Michal Sadílek skóroval už v šesté minutě a Češi perlili povedený kombinacemi, což komentátora přenosu na ČT sport Jaromíra Bosáka příjemně překvapilo. Tento obrázek hry ale moc dlouho nevydržel.

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„Akciové trhy burácí, pracovní místa jsou na rekordech, ceny klesají (dostupnost!). Naše země je silná, bezpečná a respektovaná, jako dosud nikdy nebyla. Nemáte zač!“ napsal Trump.
„Akciové trhy burácí, pracovní místa jsou na rekordech, ceny klesají (dostupnost!). Naše země je silná, bezpečná a respektovaná, jako dosud nikdy nebyla. Nemáte zač!“ napsal Trump.
„Akciové trhy burácí, pracovní místa jsou na rekordech, ceny klesají (dostupnost!). Naše země je silná, bezpečná a respektovaná, jako dosud nikdy nebyla. Nemáte zač!“ napsal Trump.

ŽIVĚ „USA je silnější, bezpečnější a uznávanější než kdy dříve,“ vychvaloval se Trump na síti

Ropa opět proudí, Írán nebude mít nikdy jaderné zbraně a Spojené státy jsou silnější, bezpečnější a uznávanější než kdy dříve. Ve čtvrtek to síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem digitálně podepsali memorandum o porozumění mezi USA a Íránem. Američané pak ukončili blokádu námořního provozu do íránských přístavů.

Ruský prezident Vladimir Putin podle Lavrova (na snímku) nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky v ruském vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery v sousední zemi na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil.
Ruský prezident Vladimir Putin podle Lavrova (na snímku) nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky v ruském vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery v sousední zemi na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil.
Ruský prezident Vladimir Putin podle Lavrova (na snímku) nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky v ruském vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery v sousední zemi na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil.

ŽIVĚ „Slova jako reakce nestačí.“ Lavrov kvůli úderu na Moskvu hrozí Ukrajině rozsáhlými útoky

Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinské armády. Ve čtvrtek to podle agentury TASS řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. „Naše ozbrojené síly tento úkol plní a budou plnit,“ řekl Lavrov. Uvedl také, že slova jako reakce na poslední ukrajinský útok na Moskvu nestačí a že budou následovat „reálné kroky“.

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France G7 Summit Trump
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Nikdo jiný by to nedokázal, chlubil se Trump. Doma ale schytal studenou sprchu

Jen několik hodin po podpisu začal Donald Trump novou dohodu s Íránem označovat za triumf americké diplomacie. Místo všeobecného potlesku však sklidil kritiku zleva i zprava. Odpůrci dohody varují, že Spojené státy výměnou za nejisté sliby poskytly Teheránu rozsáhlé ekonomické a politické ústupky.

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Policie ČR, policistka
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Muž na Berounsku střílel po policii. A pak se zabarikádoval v domě

Muž se zbraní v Králově Dvoře na Berounsku ve čtvrtek večer střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Uvedla to policie na síti X. Mluvčí krajské policie Barbora Schneeweissová řekla, že muž s největší pravděpodobností před vstupem policistů do domu spáchal sebevraždu.

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