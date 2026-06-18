Češi hrají fotbal, zíral Bosák. A zakřikl to. Fanouškům pak ze hry bylo do pláče

Opět vedli, ale ani tentokrát nevyhráli. Čeští fotbalisté po porážce od Jižní Koreje remizovali ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou 1:1 a na sítích si vysloužili ostrou kritiku. Nyní mají na mistrovství světa už jen minimální šanci na postup do vyřazovací fáze.
Hláškující Bosák
Na začátku zápasu to ještě vypadalo dobře. Michal Sadílek skóroval už v šesté minutě a Češi perlili povedený kombinacemi, což komentátora přenosu na ČT sport Jaromíra Bosáka příjemně překvapilo. Tento obrázek hry ale moc dlouho nevydržel.
Hláškující Bosák
Na začátku zápasu to ještě vypadalo dobře. Michal Sadílek skóroval už v šesté minutě a Češi perlili povedený kombinacemi, což komentátora přenosu na ČT sport Jaromíra Bosáka příjemně překvapilo. Tento obrázek hry ale moc dlouho nevydržel.
Hra na standardky
Po prohře s Jižní Koreou se Čechům vyčítalo, že až příliš spoléhali na standardní situace. A stejná kritika se nakonec objevila i ve druhém českém vystoupení na šampionátu. S tím souvisí, že výběr Miroslava Koubka držel míč jen 38 procent času. Mají Češi nějaký plán B?
Šulc
Mnozí se na začátku utkání divili, že tahoun Lyonu Pavel Šulc nenastoupil v základní sestavě. Když se ale v 55. minutě po vystřídání Vladimíra Daridy konečně dostal do hry, příliš se mu nedařilo.
V závěru ho v pokutovém území zasáhl míč do ruky. Sudí odpískala penaltu a Jihoafričané vyrovnali.
Bývalý fotbalista Robert Almeida v průběhu zápasu poznamenal: „Šulc působí úplně jinak než v Lyonu, fyzicky i technicky hraje hodně pod svou úrovní…“
Nespokojení fanoušci
Během zápasu i po něm projevili mnozí čeští fanoušci značnou nespokojenost. A ne ani tak kvůli výsledku. Nelíbila se jim hra. Jestli kritiku něco spojovalo, tak zloba na neaktivní český přístup. Když totiž Češi místy zatlačili, soupeř měl problémy, v defenzivě neobstál. Koubkovi svěřenci ho ale většinu klání nechali hrát.
Příliš mnoho účastníků
Objevila se i častá kritika rozšiřování světového šampionátu. Poprvé v historii ho hraje hned 48 týmů, dříve jich dlouho bylo o 16 méně. Zápas Česko - JAR byl prý tím nejsilnějším argumentem proti rozšiřování.
Nelichotivé statistiky
Češi neoslnili ani řečí tvrdých čísel. Přestože do zápasu vstoupili jako favorit, nedokázali si vytvořit jasnou převahu. Pasivita po vstřeleném gólu vedla k tomu, že Jihoafričané byli nakonec těsně lepší prakticky ve všem. Dokonce díky penaltě vyhráli na očekávané góly s číslem 1,37 oproti 1,02.
Fanoušci na zápase
Kdo neskáče, není Čech! Stadionem v Atlantě se nesl i typický český pokřik. Jinak ale bylo k vidění dost prázdných sedaček - podobně jako v českém zápase proti Jižní Koreji, který hostila mexická Guadalajara.
Proklatý postup
Čeští fotbalisté si MS zajistili v baráži překvapivým postupem přes aktivní Dánsko. Část fanoušků by ale podle všeho byla radši, kdyby zůstali doma… Teď mohou Koubkovi svěřenci turnaj zachránit jedině výhrou nad Mexikem v závěrečném klání ve skupině. Cokoliv jiného téměř jistě znamená stopku.
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