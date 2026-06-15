Přeskočit na obsah
Benative
15. 6. Vít
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Čechy proti JAR píská Pensová. Na MS bude rozhodovat jako druhá žena v historii

Sport,ČTK

Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová.

FIFA World Cup 2026 - FIFA Referee Training
Tori PensováFoto: REUTERS
Reklama

Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii po Stéphanii Frappartové, která na turnaji před čtyřmi lety v Kataru pískala utkání Německa s Kostarikou.

Delegaci na zápas v Atlantě dnes zveřejnila FIFA.

Ženské obsazení bude mít kompletní trojice rozhodčích na hřišti, asistentkami Pensové budou její americké krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová.

Čtvrtým sudím u laviček bude muž, a to novozélandský sudí Campbell-Kirk Kawana-Waugh.

Reklama
Reklama

Pensová patří k elitním ženským rozhodčím. Devětatřicetiletá sudí narozená ve Stuartu na Floridě řídila v roce 2023 jako první Američanka finále ženského mistrovství světa, v němž Španělsko porazilo Anglii 1:0.

Frappartová před čtyřmi lety v Kataru asistovala u vítězství Německa nad Kostarikou 4:2.

Při premiéře ženské rozhodčí na světovém šampionátu mužů byla velmi shovívavá, při zápase udělila pouze jednu žlutou kartu.

Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18:00 středoevropského letního času.

Reklama
Reklama

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1:2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Ukraine, Russia, Turkey sign U.N. deal unlocking grain exports
FILE PHOTO: Ukraine, Russia, Turkey sign U.N. deal unlocking grain exports
FILE PHOTO: Ukraine, Russia, Turkey sign U.N. deal unlocking grain exports

Kaviárové tousty: Prokletí vlivného oligarchy, který musí sloužit Putinovi

Ruský oligarcha Roman Abramovič se nemůže zbavit svého, řekněme, prokletí. Zůstal věrný Kremlu, dostal se k ještě většímu bohatství – beztrestně si ponechal tři miliardy dolarů v hotovosti od tehdy nejbohatšího Rusa Michaila Chodorkovského za fúzi, k níž nedošlo. A od té doby musí Vladimiru Putinovi sloužit.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Plavba Hormuzem bude trvale bezplatná, slibuje Trump po dohodě s Íránem

Americký prezident Donald Trump řekl listu The New York Times, že dohoda, které dosáhl s Íránem, nakonec zajistí, že plavba Hormuzským průlivem bude trvale bezplatná. Uvedl také, že obnoví vojenské útoky na Írán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní „strážce Blízkého východu“ výměnou za pětinu příjmů regionu.

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Koncesionářské poplatky pro ČT a rozhlas končí, rozhodla vláda. Protestům navzdory

Vláda v pondělí schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o jednu miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy Kč, tedy zhruba o 400 milionů proti letošku méně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama