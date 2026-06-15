Čechy proti JAR píská Pensová. Na MS bude rozhodovat jako druhá žena v historii

Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová.
Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii po Stéphanii Frappartové, která na turnaji před čtyřmi lety v Kataru pískala utkání Německa s Kostarikou.
Delegaci na zápas v Atlantě dnes zveřejnila FIFA.
Ženské obsazení bude mít kompletní trojice rozhodčích na hřišti, asistentkami Pensové budou její americké krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová.
Čtvrtým sudím u laviček bude muž, a to novozélandský sudí Campbell-Kirk Kawana-Waugh.
Pensová patří k elitním ženským rozhodčím. Devětatřicetiletá sudí narozená ve Stuartu na Floridě řídila v roce 2023 jako první Američanka finále ženského mistrovství světa, v němž Španělsko porazilo Anglii 1:0.
Frappartová před čtyřmi lety v Kataru asistovala u vítězství Německa nad Kostarikou 4:2.
Při premiéře ženské rozhodčí na světovém šampionátu mužů byla velmi shovívavá, při zápase udělila pouze jednu žlutou kartu.
Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18:00 středoevropského letního času.
Svěřenci trenéra Miroslava Koubka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1:2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit.
Kaviárové tousty: Prokletí vlivného oligarchy, který musí sloužit Putinovi
Ruský oligarcha Roman Abramovič se nemůže zbavit svého, řekněme, prokletí. Zůstal věrný Kremlu, dostal se k ještě většímu bohatství – beztrestně si ponechal tři miliardy dolarů v hotovosti od tehdy nejbohatšího Rusa Michaila Chodorkovského za fúzi, k níž nedošlo. A od té doby musí Vladimiru Putinovi sloužit.
ŽIVĚ Plavba Hormuzem bude trvale bezplatná, slibuje Trump po dohodě s Íránem
Americký prezident Donald Trump řekl listu The New York Times, že dohoda, které dosáhl s Íránem, nakonec zajistí, že plavba Hormuzským průlivem bude trvale bezplatná. Uvedl také, že obnoví vojenské útoky na Írán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní „strážce Blízkého východu“ výměnou za pětinu příjmů regionu.
Koncesionářské poplatky pro ČT a rozhlas končí, rozhodla vláda. Protestům navzdory
Vláda v pondělí schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o jednu miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy Kč, tedy zhruba o 400 milionů proti letošku méně.
ŽIVĚ Masivní útok zasáhl i kyjevský klášter. „Zločin na křesťanské kultuře,“ zuří Zelenskyj
Pět záchranářů přišlo o život a pět dalších utrpělo zranění při ruských útocích na Charkov, oznámil ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko. Hlavním terčem ruského útoku bylo podle ministra hlavní město Kyjev, kde si útok podle místních úřadů vyžádal čtyři mrtvé a více než dvě desítky raněných.
Účastníka MS dostihla prapodivná kletba. Magie znovu udeřila, píší za mořem
Pověry ve sportu není radno podceňovat. Přesvědčili se o tom i Ekvádorci na mistrovství světa ve fotbale v Americe.