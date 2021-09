Byl to krásný zápas, pochvaloval si kouč Belgie. A Staňkovi věští velkou budoucnost

Trenér Roberto Martínez si pochvaloval, že se belgičtí fotbalisté poučili z březnové remízy 1:1 v Praze a v nedělní domácí odvetě nad českým týmem zvítězili 3:0.

Zápas světové kvalifikace v Bruselu byl podle něj atraktivní a nádherný na sledování pro fanoušky. Navzdory pohodlné výhře však viděl u svých svěřenců velké rezervy, nelíbil se mu především úvod druhého dějství.

"Víme, že Češi mají tým, na který se pěkně dívá. Rád se koukám na jejich hru, protože riskují, vysoko napadají. Když jsme hráli v Praze, nedovolili nám dostat se k naší hře. Způsobili nám mnoho problémů. Odvážně hráli i tady u nás, vypracovali si šance. Ve velkém počtu chodili dopředu, presovali vysoko. Byl to nádherný zápas pro fanoušky," řekl na tiskové konferenci Martínez.

"Jsem nadšený, že tentokrát jsme se prezentovali naším stylem a hráli lépe. Co mě nejvíc potěšilo, byla koncentrace hráčů. Přenesli jsme na hřiště to, co jsme si připravovali v tréninku. Jak se dostat z presinku, jak vést protiútoky, jak využít naše útočníky. Myslím, že jsme dali dva typické belgické góly," dodal španělský trenér.

Lídři žebříčku reprezentací FIFA rozhodli už v první půli, kdy se trefili hvězdní útočníci Romelu Lukaku a Eden Hazard. "Je to důležité vítězství. Dokázali jsme držet míč, zatlačit soupeře. Na druhou stranu pokud bych měl něco kritizovat, tak je to prvních 15 minut druhého poločasu. Tam se mi to nelíbilo a svoji velikost musel v situaci jeden na jednoho ukázat Thibaut Courtois. Jsme spokojeni, ale v mnoha ohledech se musíme zlepšit," řekl Martínez.

Lukaku ve svém 100. utkání za národní tým vstřelil 67. gól, jímž potvrdil pozici nejlepšího střelce belgické reprezentační historie. "Máme teď šest hráčů, kteří v národním týmu dosáhli na 100 startů. To, jakým způsobem Romelu reprezentuje, je senzační. Dává góly v každém zápase. Jsem rád i za reakci fanoušků. Jsem na něj nesmírně pyšný, protože jsem s ním začal pracovat, když mu bylo 19 nebo 20 let (v Evertonu). Je to ikonický hráč, kterého si všichni užíváme," uvedl Martínez.

V Evertonu se kouč potkal i s českým brankářem Jindřichem Staňkem, který ve 14. minutě nahradil zraněného Tomáše Vaclíka a odbyl si reprezentační premiéru. "Jindřich byl tehdy hodně mladý hráč, s ohledem na jeho věk jsme za něj zaplatili celkem velké peníze. V Evertonu ho trápila častá zranění, proto je opravdu skvělé, že se přesto dostal až do reprezentace. Jsem rád, ze jsem ho viděl na hřišti, bylo to pro něj výborné. Měl dva velké momenty, dva skvělé zákroky. Má před sebou fantastickou budoucnost," řekl Martínez, který v Evertonu působil v letech 2013 až 2016.

Belgičané vedou kvalifikační skupinu o šest bodů před Českem, o další bod zpět je Wales, který má k dobru dvě utkání. "Wales vyhrál gólem v 93. minutě v Bělorusku, takže je vše ještě naprosto otevřené. My jsme zvládli svoji práci a porazili Čechy. Teď nás čeká Bělorusko. U nás utrpělo historicky nejvyšší porážku (0:8), což se neobešlo bez následků. Pod jejich novým trenérem je k vidění jiný tým. Měli velkou smůlu, že prohráli s Walesem, českému týmu podlehli jen o gól. Musíme být ve střehu," dodal Martínez.