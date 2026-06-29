Mám informace o tom, co se pod Koubkem dělo, tvrdí Vízek. Odejít by prý měl i Nedvěd

Podle Ladislava Vízka je konec trenéra Miroslava Koubka u české fotbalové reprezentace spravedlivým důsledkem výkonů národního týmu na mistrovství světa. Kouč udělal na šampionátu tolik chyb, že nemohl situaci ustát, řekl jednasedmdesátiletý bývalý reprezentant.
Impulz podle něj vzešel od nespokojených hráčů. Má informace, že nálada v týmu nebyla na turnaji v Severní Americe dobrá.
Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda krátce po vyřazení českého týmu už po skupinové fázi mistrovství světa přijal po vzájemné dohodě Koubkovu rezignaci.
"Zaplať pánbůh, celá republika bude spokojená," uvedl dnes Vízek, který trenérovy tahy během neúspěšného vystoupení proti Koreji (1:2), Jihoafrické republice (1:1) a domácímu Mexiku (0:3) průběžně kritizoval.
Koubek s reprezentací postoupil na mistrovství světa z baráže a z předchozích klubových angažmá si přinesl pověst výborného stratéga.
"To byla skoro až legenda. Jenže na šampionátu udělal tolik chyb, že to nemohl ve funkci přežít," poznamenal Vízek.
"Po prvním zápase rozmetal sestavu pěti změnami. Do rozhodujícího utkání nepostavil našeho nejlepšího útočníka Schicka, naopak až do konce nechal vytrápit Douděru, který byl nejhorší na hřišti. Přehmatů jsem viděl spoustu, to bychom se mohli bavit ještě dál," řekl olympijský vítěz z Moskvy 1980 a držitel bronzu z mistrovství Evropy v témže roce.
Vízek nevěří, že by impulz ke změně na lavičce vzešel od předsedy asociace Trundy nebo generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda.
"Ti Koubka akorát hájili. Jsem přesvědčený, že impulz vzešel od nespokojených hráčů. Už se k nám donesly informace, že nálada v týmu nebyla během šampionátu v pořádku. A jeden z hráčů, jehož nechci jmenovat, mi po příletu domů potvrdil, že pod Koubkem to nebylo dobré. Myslím, že se i od dalších brzy dozvíme, jaká atmosféra tam panovala," uvedl bývalý hráč Dukly či Le Havru.
Vízek už dříve nesouhlasil s odvoláním Ivana Haška, který reprezentaci vedl v kvalifikaci.
"Když odvolali Haška, tak je spravedlivé, že skončil i Koubek. A teď je věcí lidí ze Strahova, koho si tam dají místo něj. Podle mě je však také otázka, jestli by s Koubkem neměl odejít také Nedvěd. Čím dál tím více lidí z fotbalového prostředí si myslí, že není mužem na správném místě," řekl Vízek.
Pavel nevyhoví Babišově žádosti, aby přehodnotil postoj a na summit NATO nelétal
Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance (NATO) do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v pondělí v živém vysílání na facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraničí politiky se snažil od nástupu současného kabinetu.
Města reagují na vedra. Zpřístupní zimní stadiony nebo klimatizované městské sály
Město Brno kvůli vysokým venkovním teplotám mimořádně otevře veřejnosti dva historické sály Nové radnice. Lidé si tam budou moct odpočinout, ochladit se a připravená pro ně bude i voda.
ŽIVĚ USA a Írán přeruší vzájemné útoky, budou jednat v úterý v Dauhá
USA a Írán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Dauhá. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to v neděli uvedl server Axios. Obnovení bojů vyvolaly protichůdné interpretace memoranda o porozumění, které strany podepsaly. Zejména se lišil pohled na plavbu přes Hormuzský průliv.
Brusel chce vyrovnat obchodní vztahy s Čínou, uvedl eurokomisař Šefčovič
Čínský vývoz do Evropské unie neustále roste, zatímco podíl EU na čínském trhu se zmenšuje, tento trend není udržitelný, uvedl komisař pro obchod Maroš Šefčovič po pondělním jednání s čínským ministrem obchodu Wang Wen-tchaem. Čína a EU podle něj v pondělí zahájily konzultace o obchodu a investicích. Do října by měly být vidět hmatatelné výsledky. Komisař se na podzim rovněž chystá do Pekingu.
Evropa se kvůli vedru hádá o klimatizace. Do sporu se vložila i Le Penová
V Evropě za současné vlny veder bylo během pár dní zaznamenáno o 1300 úmrtí víc, než by odpovídalo normálu, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle ní nejsou evropské domy, školy ani pracoviště na takové teploty připravené. I evropští politici tak hledají způsoby, jak se s horkem vypořádat. Jedním z návrhů je podpora klimatizací, které se ale rychle staly kontroverzním tématem.