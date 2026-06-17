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Sport

Brazilský provokatér nebo pochod Skotů v kiltech. Amerika zažívá v hledišti rej barev

Američtí fanoušci zaplnili stadion v kalifornském Inglewoodu ještě před úvodním hvizdem duelu USA s Paraguayí.
The Great World Cup Parade on Paseo de la Reforma, in Mexico City
FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina
FIFA World Cup 2026 - Group H - Saudi Arabia v Uruguay
FIFA World Cup 2026 - Group E - Ivory Coast v Ecuador
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Američtí fanoušci zaplnili stadion v kalifornském Inglewoodu ještě před úvodním hvizdem duelu USA s Paraguayí. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Pomalované tváře, kilty, dudy i nekonečné oslavy. Mistrovství světa 2026 přineslo na tribuny fanoušky ze všech koutů planety, kteří dokazují, že fotbal je dávno víc než jen hra. Podívejte se na nejzajímavější snímky z atmosféry, která dělá ze světového šampionátu výjimečnou událost.

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France G7 Summit
France G7 Summit
France G7 Summit

ŽIVĚ Lídři G7 navýšili podporu pro Ukrajinu, posílili sankce proti Rusku

Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na středu.

„Kdybyste vy všichni viděli, co jsme viděli my, tak tomu neuvěříte,“ byla první slova Babiše poté, co skončilo promítání.
„Kdybyste vy všichni viděli, co jsme viděli my, tak tomu neuvěříte,“ byla první slova Babiše poté, co skončilo promítání.
„Kdybyste vy všichni viděli, co jsme viděli my, tak tomu neuvěříte,“ byla první slova Babiše poté, co skončilo promítání.

Babišovi pustili, co rodiče nevidí. A zůstal z toho v šoku

Nestává se často, aby premiér Andrej Babiš u něčeho vydržel sedět téměř celou hodinu a ještě se na to zcela soustředil. Nedávno se tak stalo. A mohli za to lidé, kteří na internetu sledují, co a jak tam často dělají i děti. Když to Babiš viděl, byl doslova v šoku. A hodně to ovlivnilo jeho názor na to, jak by mělo Česko regulovat přístup dětí a mládeže na sociální sítě.

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Do Evropy se každoročně po moři i po souši vypraví statisíce běženců především z Blízkého východu a Afriky. Ilustrační snímek je z uprchlického tábora na italském ostrově Lampedusa.
Do Evropy se každoročně po moři i po souši vypraví statisíce běženců především z Blízkého východu a Afriky. Ilustrační snímek je z uprchlického tábora na italském ostrově Lampedusa.
Do Evropy se každoročně po moři i po souši vypraví statisíce běženců především z Blízkého východu a Afriky. Ilustrační snímek je z uprchlického tábora na italském ostrově Lampedusa.

Europoslanci schválili zpřísnění návratů lidí bez povolení k pobytu v EU

Poslanci Evropského parlamentu schválili ve středu nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh, na němž se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států (Rada EU), počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady či se vznikem takzvaných návratových center mimo území unie.

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