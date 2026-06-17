Brazilský provokatér nebo pochod Skotů v kiltech. Amerika zažívá v hledišti rej barev

Pomalované tváře, kilty, dudy i nekonečné oslavy. Mistrovství světa 2026 přineslo na tribuny fanoušky ze všech koutů planety, kteří dokazují, že fotbal je dávno víc než jen hra. Podívejte se na nejzajímavější snímky z atmosféry, která dělá ze světového šampionátu výjimečnou událost.
Je to nejotevřenější MS, tetelí se Infantino. FIFA prezentovala rekordní čísla
Čtveřici úterních zápasů na fotbalovém mistrovství světa na stadionech sledovalo 281 223 diváků, čímž padl 32 let starý rekord šampionátu v návštěvnosti během jediného dne. Informovala o tom FIFA.
Evropská reforma zdanění tabáku se odkládá. Zbrzdili ji Švédové i Bardella
Evropská unie měla na dosah reformu tabákových daní, která by vyhovovala i Česku. Dohodu ale státy nedotáhly, sporné zůstávají hlavně elektronické cigarety nebo orální sáčky. Stejné téma stálo také za rozkolem uvnitř frakce Patrioti pro Evropu.
ŽIVĚ Lídři G7 navýšili podporu pro Ukrajinu, posílili sankce proti Rusku
Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na středu.
Babišovi pustili, co rodiče nevidí. A zůstal z toho v šoku
Nestává se často, aby premiér Andrej Babiš u něčeho vydržel sedět téměř celou hodinu a ještě se na to zcela soustředil. Nedávno se tak stalo. A mohli za to lidé, kteří na internetu sledují, co a jak tam často dělají i děti. Když to Babiš viděl, byl doslova v šoku. A hodně to ovlivnilo jeho názor na to, jak by mělo Česko regulovat přístup dětí a mládeže na sociální sítě.
Europoslanci schválili zpřísnění návratů lidí bez povolení k pobytu v EU
Poslanci Evropského parlamentu schválili ve středu nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh, na němž se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států (Rada EU), počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady či se vznikem takzvaných návratových center mimo území unie.