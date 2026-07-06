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Sport

Brazílie nečekaně končí. Dvěma góly ji srazil nezastavitelný Haaland

ČTK

Fotbalisté Norska zdolali 2:1 Brazílii a poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Osmifinálový duel v New Yorku rozhodl dvěma góly v 79. a 90. minutě kanonýr Erling Haaland, který se dotáhl do čela tabulky střelců turnaje v USA, Kanadě a Mexiku.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway
Erling Haaland slaví svůj druhý gól v osmifinálovém utkání Norska proti Brazílii na MS 2026.Foto: REUTERS – VINCENT CARCHIETTA
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Brazilský záložník Bruno Guimaraes neproměnil v úvodu utkání penaltu, z dalšího pokutového kopu pouze snížil v nastavení Neymar.

Seveřané vylepšili své maximum ze šampionátu v roce 1998, kdy byli na MS naposledy a došli do osmifinále. V dalším kole se 11. července v Miami utkají s vítězem dnešního zápasu mezi Mexikem a Anglií, který má výkop ve 2:00 SELČ. Brazílie bude chybět ve čtvrtfinále poprvé od roku 1990 a po osmi účastech v řadě.

Brazilci v první půli nechávali soupeře hrát a čekali na protiútoky. Po jednom z nich v 10. minutě Ajer podrazil ve vápně Cunhu a sudí Elfath nařídil pokutový kop, Guimaraesův nedůrazný pokus ale vystihl brankář Nyland. Kapitán Newcastlu tak ke čtyřem gólovým asistencím nepřidal první trefu na turnaji.

Navzdory nižšímu tempu si obě mužstva ještě do přestávky vypracovala velké gólové šance. Nyland musel vyřešit Martinelliho zakončení z úhlu, blýskl se ale především zákrokem proti Viníciusovi Júniorovi. Na druhé straně Alisson v podobné situaci vychytal tváří v tvář Ödegaarda.

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Obraz hry zůstal stejný i ve druhém poločase. V 59. minutě šel Endrick sám na brankáře, v klíčovém okamžiku si ale ukopl míč a špičkou kopačky ho nedokázal usměrnit kolem vyběhnutého Nylanda.

V 67. minutě trenér Ancelotti teprve podruhé na šampionátu poslal ze střídačky do hry ofenzivní hvězdu Neymara. Historicky nejlepší střelec brazilské reprezentace ale nebyl příliš vidět, naopak udeřil nejlepší norský kanonýr. Schjelderupův centr si našel před bránou Haaland a prudkou hlavičkou nedal Alissonovi šanci. Pětadvacetiletý útočník skóroval i při svém čtvrtém startu na mistrovství.

V 90. minutě si Norové zopakovali gólovou akci a definitivně rozhodli. Haaland na hranici vápna převzal Schjelderupovu přihrávku a z kroku se trefil nechytatelně k tyči. Sedmým gólem dostihl v tabulce střelců Argentince Messiho a Francouze Mbappého.

V osmé minutě nastavení dostali Brazilci další šanci z pokutového kopu po Östigaardově úderu loktem v souboji s Casemirem. Neymar s jistotou proměnil, pro Jihoameričany už ale bylo pozdě a Norsko neporazili ani v pátém vzájemném duelu. S pěti tituly nejúspěšnější země historie MS bude i nadále čekat na zisk dalšího poháru, naposledy slavila v roce 2002.

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Mistrovství světa ve fotbale:

Osmifinále (New York):

Brazílie - Norsko 1:2 (0:0)

Branky: 90.+10 Neymar z pen. - 79. a 90. Haaland. Rozhodčí: Elfath - Parker, Atkins (všichni USA) - Guzmanová (video, Nik.). ŽK: Neymar. Diváci: 80.663.

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Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Rayan (67. Danilo Santos), Guimaraes (79. Éderson), Casemiro, Martinelli (67. Neymar) - Cunha (58. Endrick), Vinícius Júnior. Trenér: Ancelotti.

Norsko: Nyland - Ryerson (63. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe (90.+5 Östigaard) - Ödegaard, Berge, Berg - Sörloth (46. Bobb), Haaland, Nusa (46. Schjelderup). Trenér: Solbakken.

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