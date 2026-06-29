Brazílie - Japonsko. První velký tahák play off, favorit čelí ambiciózním „Samurajům“
Sledujte online přenos z utkání prvního kola play off fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Brazílií a Japonskem.
Viďmanová na Wimbledonu potrápila Pegulaovou, neuspěl ani Svrčina
Tenistka Darja Viďmanová při grandslamovém debutu ve Wimbledonu vypadla v 1. kole. Nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulaové podlehla 5:7, 3:6. Duel na trávě v londýnském All England Clubu prohrála za hodinu a 13 minut. Při debutu v hlavní soutěži Wimbledonu neuspěl ani Dalibor Svrčina. S Američanem a šestnáctým nasazeným Learnerem Tienem prohrál 1:6, 4:6, 7:6, 3:6.
Českou bídu na MS trenér Koubek neustál. U nároďáku končí, rezignaci nabídl sám
Trenér Miroslav Koubek končí na pozici hlavního kouče české fotbalové reprezentace. Přestože se s národním týmem probojoval baráží na MS, vaz mu zlomily výkony a výsledky na samotném šampionátu.
Pařížská křivda drtila českou tenisovou naději. Wimbledon přinesl satisfakci
Dře, počítá každý bod a balancuje na hraně první stovky, která znamená vstupenku do hlavních soutěží grandslamů. Dalibor Svrčina tentokrát využil odhlášek konkurentů a na poslední chvíli se protáhl do hlavní soutěže Wimbledonu. Tam sice prohrál hned první bitvu s nasazeným Američanem Learnerem Tienem, ale i tak považuje londýnskou premiéru za úspěšnou.
Co si to sakra dovolují Babiš s Macinkou. A proč Pavel hledá spásu na Ústavním soudu
V podcastu Politická šikana nebývá nouze o různé emotivní, ale i úsměvné okamžiky, což se potvrdilo i tentokrát. Nejvíce se naštval Vratislav Dostál, když ze svého pohledu popisoval útoky vládních politiků na různé důležité instituce v Česku – zatím naposledy na Ústavní soud. Zároveň ale v dobré náladě vyčetl Radku Bartoníčkovi, že je „Milošem Zemanem Politické šikany“.
ŽIVĚ USA a Írán přeruší vzájemné útoky, budou jednat v úterý v Dauhá
USA a Írán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Dauhá. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to v neděli uvedl server Axios. Obnovení bojů vyvolaly protichůdné interpretace memoranda o porozumění, které strany podepsaly. Zejména se lišil pohled na plavbu přes Hormuzský průliv.