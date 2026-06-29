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ŽIVĚ

Brazílie - Japonsko. První velký tahák play off, favorit čelí ambiciózním „Samurajům“

Sport

Sledujte online přenos z utkání prvního kola play off fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Brazílií a Japonskem.

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Darja Viďmanová v 1. kole Wimbledonu 2026
Darja Viďmanová v 1. kole Wimbledonu 2026
Darja Viďmanová v 1. kole Wimbledonu 2026

Viďmanová na Wimbledonu potrápila Pegulaovou, neuspěl ani Svrčina

Tenistka Darja Viďmanová při grandslamovém debutu ve Wimbledonu vypadla v 1. kole. Nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulaové podlehla 5:7, 3:6. Duel na trávě v londýnském All England Clubu prohrála za hodinu a 13 minut. Při debutu v hlavní soutěži Wimbledonu neuspěl ani Dalibor Svrčina. S Američanem a šestnáctým nasazeným Learnerem Tienem prohrál 1:6, 4:6, 7:6, 3:6.

Dalibor Svrčina v 1. kole Wimbledonu 2026
Dalibor Svrčina v 1. kole Wimbledonu 2026
Dalibor Svrčina v 1. kole Wimbledonu 2026

Pařížská křivda drtila českou tenisovou naději. Wimbledon přinesl satisfakci

Dře, počítá každý bod a balancuje na hraně první stovky, která znamená vstupenku do hlavních soutěží grandslamů. Dalibor Svrčina tentokrát využil odhlášek konkurentů a na poslední chvíli se protáhl do hlavní soutěže Wimbledonu. Tam sice prohrál hned první bitvu s nasazeným Američanem Learnerem Tienem, ale i tak považuje londýnskou premiéru za úspěšnou.

Politická šikana
Politická šikana
Politická šikana

Co si to sakra dovolují Babiš s Macinkou. A proč Pavel hledá spásu na Ústavním soudu

V podcastu Politická šikana nebývá nouze o různé emotivní, ale i úsměvné okamžiky, což se potvrdilo i tentokrát. Nejvíce se naštval Vratislav Dostál, když ze svého pohledu popisoval útoky vládních politiků na různé důležité instituce v Česku – zatím naposledy na Ústavní soud. Zároveň ale v dobré náladě vyčetl Radku Bartoníčkovi, že je „Milošem Zemanem Politické šikany“.

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Hadi Hussein walks by houses destroyed in an Israeli airstrike in Al Halloussiyah
Hadi Hussein walks by houses destroyed in an Israeli airstrike in Al Halloussiyah
Hadi Hussein walks by houses destroyed in an Israeli airstrike in Al Halloussiyah

ŽIVĚ USA a Írán přeruší vzájemné útoky, budou jednat v úterý v Dauhá

USA a Írán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Dauhá. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to v neděli uvedl server Axios. Obnovení bojů vyvolaly protichůdné interpretace memoranda o porozumění, které strany podepsaly. Zejména se lišil pohled na plavbu přes Hormuzský průliv.

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