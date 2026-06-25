Brazilci si pojistili vítězství ve skupině, Maroko předběhli díky skóre

Brazilští fotbalisté porazili na mistrovství světa v Miami Skotsko 3:0 a díky lepšímu rozdílu skóre obsadili první místo ve skupině C před Marokem. To zdolalo Haiti 4:2.
Hvězdný Vinícius Júnior
Vinícius Júnior už v úvodním poločase dvakrát využil chyby v soupeřově rozehrávce a zařadil se mezi čtyřgólové střelce probíhajícího šampionátu. Po hodině hry přidal Matheus Cunha svou třetí branku na turnaji.
Do vyřazovací fáze vstoupí Brazilci v pondělí v Houstonu proti druhému týmu ze skupiny F, jímž bude jeden z trojice Nizozemsko, Japonsko, Švédsko. Skotové budou doufat, že díky třem bodům z prvního utkání s Haiti také projdou z třetího místa dál, což se jim ještě nikdy na šampionátu nepodařilo. Dnes si ale hodně pokazili skóre.
Pětinásobným mistrům světa chyběl zraněný záložník Raphinha, jehož nahradil devatenáctiletý Rayan a brzy si připsal gólovou asistenci. Neymarův návrat do základní sestavy byl znovu odložen a nejdražší hráč světa přišel až na poslední čtvrthodinu. V brazilském dresu nastoupil poprvé od října 2023, kdy si v Uruguayi poranil koleno.
Skotský trenér Steve Clarke změnil sestavu hned na čtyřech místech. Mimo jiné ve středu obrany nahradil McKenna Hanleyho, který proti Maroku několikrát chyboval. Jenže jeho nástupce udělal v rozehrávce už v sedmé minutě ještě větší hrubku. Dotírající Rayan mu sebral míč a Vinícius Júnior vstřelil i ve třetím zápase na turnaji gól, jeden z nejjednodušších, jaký kdy dal.
Ve 22. minutě se situace téměř opakovala jen s tím rozdílem, že o míč přišel druhý stoper Hendry. Vinícius Júnior znovu poslal balon do sítě, ale tentokrát videorozhodčí odhalil, že si pomohl faulem.
Hvězda madridského Realu se další branky dočkala v nastavení prvního poločasu, kdy brazilský presink znovu připravil soupeře o míč. Guimaraesův centr zakončil Vinícius Júnior netradičně hlavou, což se mu v „kanárkovém“ dresu povedlo poprvé.
Skotové proti Maroku ani jednou nevystřelili na branku a ani v prvním dějství proti Brazílii to nedokázali. Hned po změně stran se sice trefil mezi tyče McTominay, ale pro gólmana Alissona byla jeho hlavička snadným soustem.
Na druhé straně měl Vinícius Júnior na dosah hattrick, ale sám proti brankáři Gunnovi neuspěl. Zato Cunha v 60. minutě po povedené kombinaci ano, druhou asistenci si v zápase připsal Guimaraes. Alisson si pak poradil s Fergusonovým přímým kopem i další McTominayovou hlavičkou.
Brazilci po utkání s Haiti sklízeli kritiku za to, že jejich deset střel na branku ve dvou zápasech je nejhorší bilancí od nepovedeného šampionátu v roce 1966. Proti Skotsku ale hodně přidali a mezi tyče zamířili devětkrát. Hned pět pokusů měl Vinícius Júnior, jednou to za bouřlivého potlesku zkusil i střídající Neymar.
Skotové Brazílii ani v jedenáctém vzájemném zápase neporazili, jen dvakrát uhráli remízu, naposledy v roce 1974 na MS v Německu. Tentokrát k ní měli hodně daleko a budou čekat, jestli je vývoj v ostatních skupinách udrží mezi osmičkou postupujících z třetího místa.
Maročané museli dvakrát dotahovat
Outsider z Haiti při svém loučení s turnajem v první půli dvakrát vedl, nejprve po vlastní brance gólmana Jasína Bunúa a poté po trefě Wilsona Isidora.
Za Maroko vyrovnali Ašraf Hakimí a třetí brankou na šampionátu Ismáíl Saibárí. Po přestávce zajistili semifinalistovi minulého mistrovství výhru střídající Sufíán Rahimí a Džasím Jásin.
Maročané si ve skupině připsali dvě vítězství a remízu s Brazílií. V úvodním kole vyřazovací fáze se v úterý ve 3:00 SELČ v mexickém Monterrey utkají s vítězem skupiny F, jíž zatím se čtyřmi body vévodí Nizozemsko a Japonsko. Haiti opouští šampionát s třemi porážkami.
Outsider již po druhém kole ztratil naději na postup, přesto začal velmi aktivně a odměnou mu brzy byl první gól na turnaji. Duverne pronikl po pravé straně až k čáře a jeho centr sklepl v 10. minutě do sítě i s pomocí teče brankáře Bunúa útočník Ferencvárose Budapešť Joseph. Gól byl nakonec označen jako vlastní.
Krátce poté přestřelil Channús haitskou branku a odstartoval tím marockou ofenzivu. Favoritovi nejprve chyběla větší přesnost. Po půlhodině si Hakimí zaběhl za obranu, ale gólman Placide jej vychytal a poradil si i s pohotovou dorážkou Kaabího.
Svůj tlak korunovalo Maroko ve 39. minutě. Do pokutového území pronikl z levé strany Channús, jehož centr jen lehce tečoval gólman a Hakimí zblízka ve skluzu vyrovnal. Hvězda Paris St. Germain se dočkala své úvodní branky na mistrovství světa.
Závěr velmi pohledného prvního poločasu orámovaly další dva góly. Nejprve vrátil vedení Haiťanům výstavní střelou z 20 metrů do horního rohu Isidor, na začátku nastavení po průniku Hakimího přesnou ránou k tyči znovu vyrovnal Saibárí.Po rohovém kopu propadl míč k Rahimímu, který jej v 78. minutě nekompromisně napálil do šibenice.
Po přestávce sice ubylo šancí a dramatických okamžiků, tempo duelu ale neopadlo. V 60. minutě mohl aktivní Channús otočit skóre, ovšem gólman Placide si s jeho tvrdou střelou poradil.
Favorit diktoval průběh a snažil se strhnout vedení na svou stranu. Marocký trenér poslal do ofenzivy tři čerstvé hráče a jeden z nich se postaral o vedoucí a nakonec i vítězný gól. Po rohovém kopu propadl míč k Rahimímu, který jej v 78. minutě nekompromisně napálil do šibenice.
O chvíli později se v haitském dresu dostal na trávník jako střídající i kmenový hráč Pardubic Simon, který v uplynulé sezoně hostoval v Prešově. Jeho tým už v závěru srovnat nedokázal, naopak výhru Afričanů pojistil v 89. minutě další střídající hráč Jasín.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina C:
Skotsko - Brazílie 0:3 (0:2)
Branky: 7. a 45.+3 Vinícius Júnior, 60. Cunha. Rozhodčí: Ramos - Morín, Bisguerra - Pacheco (video, všichni Mex.). ŽK: Christie - Danilo, Fabinho. Diváci: 64.478.
Skotsko: Gunn - Patterson (81. Ralston), McKenna, Hendry, Robertson (46. Tierney) - Ferguson, McLean - Gannon-Doak (81. Christie), McTominay, McGinn (90.+2 Curtis) - McTominay - Shankland (90.+2 Adams). Trenér: Clarke.
Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos (82. Alex Sandro) - Guimaraes, Casemiro (66. Fabinho), Paquetá (66. Martinelli) - Rayan (82. Endrick), Vinícius Júnior - Cunha (76. Neymar). Trenér: Ancelotti.
Maroko - Haiti 4:2 (2:2)
Branky: 39. Hakimí, 45.+1 Saibárí, 78. Rahimí, 89. Jasín - 10. vlastní Bunú, 43. Isidor. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Higler (video, všichni Niz.). ŽK: Nazon, Placide, Casimir (všichni Haiti). Diváci: 68.329.
Maroko: Bunú - Hakimí, Halhál, Riád, Salá-Addín (83. Mazráví) - Amrabat, Ajnáví (83. Múrabat) - Díaz (71. Únáhí), Saibárí (71. Rahimí), Channús - Kaabí (71. Jasín). Trenér: Vahbí.
Haiti: Placide - Duverne (80. Arcus), Adé, Delcroix, Expérience - Casimir, Jacques (80. Simon), Bellegarde, Providence (67. Nazon) - Isidor (67. Deedson), Joseph (83. Pierrot). Trenér: Migné.
Tabulka:
1.
Brazílie
3
2
1
0
7:1
7
2.
Maroko
3
2
1
0
6:3
7
3.
Skotsko
3
1
0
2
1:4
3
4.
Haiti
3
0
0
3
2:8
0
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