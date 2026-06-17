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Sport

Blamáž Portugalců a nulový Ronaldo. Kongo zaplašilo dávný horor, slaví historický bod

ČTK,Sport

Fotbalisté Portugalska s hvězdným Cristianem Ronaldem v sestavě ve svém úvodním utkání mistrovství světa jen remizovali 1:1 s Demokratickou republikou Kongo. Afričané hrají na šampionátu po 52 letech a získali první bod v historii.

Cristiano Ronaldo v zápase Portugalsko - DR Kongo na MS 2026
Cristiano Ronaldo v zápase Portugalsko - DR Kongo na MS 2026Foto: Reuters
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Cristiano Ronaldo a Chancel Mbemba v zápase Portugalsko - DR Kongo na MS 2026
Cristiano Ronaldo v zápase Portugalsko - DR Kongo na MS 2026
Cristiano Ronaldo v zápase Portugalsko - DR Kongo na MS 2026
Cristiano Ronaldo v zápase Portugalsko - DR Kongo na MS 2026
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Předchozí jediná účast na MS - v roce 1974 v Německu - se totiž pro Konžany změnila v horor. Své všechny tři zápasy tam prohráli, dokonce nevstřelili ani gól a odjížděli s ostudným skóre 0:14.

To v Americe obrali hned na úvod jednoho z největších favoritů turnaje.

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