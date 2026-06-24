Bizár v mexických médiích: Trenér Hašek, hvězda Holeš. Jsme nejlepší, hlásí prý Češi

V Mexiku před posledním zápasem základní skupiny fotbalového MS zaznívá varování. Nikoli kvůli soupeři, kterým bude zatím mírně řečeno nevýrazné Česko. Důvod je jiný. „El Tri“ mají sice po dvou výhrách jistý postup do play off, jenže podobnou situaci už zažili a nedopadla dobře. Čechy tamní média příliš neřeší, a když přece jen, tak značně pofidérně.
Jedním z hlavních témat je způsob, jakým by Mexičané mohli v závěrečném klání skupiny pošetřit důležité hráče.
Většina médií vyzývá trenéra Javiera Aquirreho k výrazné hráčské rotaci, i vzhledem k minimálnímu nebezpečí, které zatím na mundialu představuje český výběr.
Velká pozornost se věnuje například očekávanému startu čtyřicetiletého brankáře Guillerma Ochoy, který je ikonou světových šampionátů: může si připsat minuty už na šestém mistrovství.
Jenže pozor, varuje deník Medio Tiempo. Připomíná turnaj v Rusku v roce 2018, kde Mexičané rovněž zprvu zářili.
Slavně porazili Německo i Jižní Koreu, ve třetím duelu však nechali na lavičce některé klíčové hráče a prohráli jasně 0:3 se Švédskem. Přišli kvůli tomu o první postupové místo, v osmifinále museli na giganta z Brazílie… a vypadli.
„Víme, že budeme čelit silným soupeřům, a pokud chceme dosáhnout velkých věcí, musíme hrát proti fotbalovým velmocím. Teď se ale soustředíme na středu,“ cituje mexická stanice Fox Sports záložníka Orbelína Pinedu.
„Máme skvělou příležitost zapsat se do historie. Nejdůležitější je získat všech devět bodů a teprve potom budeme přemýšlet o dalším kroku,“ dodává hráč řeckého AEK Atény.
O českém týmu referují tamní média pouze stroze a v celé řadě případů i značně nepřesně.
„Svěřenci Ivana Haška nastoupí k utkání pod velkým tlakem,“ ignoruje deník Record prosincovou změnu na lavičce českého národního týmu, kde zmíněného Haška nahradil Miroslav Koubek.
Vyzdvihuje pak náročnost úkolu, který Čechy na Aztéckém stadionu čeká.
„Nebudou bojovat jen s domácím Mexikem, ale také s náročnými podmínkami v hlavním městě. Vysoká nadmořská výška a bouřlivá podpora domácích fanoušků dělají z tohoto stadionu jedno z nejtěžších míst pro hostující týmy,“ připomíná, že je Estadio Azteca s kapacitou přes 87 tisíc míst tvrzí, v níž jsou Mexičané téměř neporazitelní.
Od otevření stadionu ve výšce 2200 metrů v roce 1966 zde domácí reprezentace odehrála celkem 86 soutěžních utkání. V 67 případech šla ze hřiště jako vítěz, sedmnáctkrát remizovala a jen dvakrát prohrála.
Šance na výhru Čechů vychází tímto pohledem na nicotných 2,33 procenta.
Record poté přináší vyjádření „české hvězdy Tomáše Holeše“, který podle deníku odvážně zlehčuje vliv nadmořské výšky na středeční výkon.
Vrcholem více či méně bizarních zpráv o Češích je pak reportáž o fanoušcích Koubkova výběru s titulkem „Žádný strach z El Tri. Fanoušci Česka předpovídají své vítězství“.
„Přestože je česká reprezentace před středečním zápasem 24. června považována za slabého soupeře, Češi ani jejich fanoušci z domácího Mexika strach nemají. Naopak, někteří příznivci dokonce předpovídají jednoznačné vítězství nad mexickou reprezentací,“ píše Record a přichází s konkrétními citacemi bezejmenných fans.
„Česko vyhraje 2:1. Podívejte, Česko vyhraje 2:0. Česká republika zvítězí 3:0. Myslím, že musíme vyhrát, vyhrajeme 2:0. Jsme nejlepší a zvítězíme,“ zněly podle deníku některé z výroků českých fanoušků.
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