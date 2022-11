Bílé růže a zabavené pasy. Írán zápas s "velkým satanem" zvládl, teď se chystá odveta

Novým šéfem agentury pro sociální začleňování se od března příštího roku stane dosavadní ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček, oznámil to v úterý a potvrdil tak informaci serveru Romea.cz. Šimáček se do funkce vrátí zhruba po osmi letech. Agenturu vedl už od roku 2009 do dubna 2015, kdy ho odvolal tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD).

Šimáček řekl, že se ve funkci bude chtít zaměřit hlavně na řešení situace v takzvaných ghettech, předcházení chudobě či opatření ke zvládnutí předlužení. Soustředit se chce i na srovnání podmínek v méně rozvinutých regionech se zbytkem Česka.

Šimáček se věnuje sociální politice dlouhodobě. Po odchodu z agentury založil Institut pro sociální inkluzi. Působil například i jako poradce ministryně práce. Centrum sociálních služeb Praha řídí od července 2020.